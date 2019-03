Gemeentebelangen Oldambt wil stop op geitenhouders

Gemeentebelangen Oldambt vindt dat er een stop moet komen op de vestiging en uitbreiding van geitenhouderijen in Groningen.

Onderzoek

Volgens de partij is dat nodig omdat uit meerdere onderzoeken van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat omwonenden binnen een straal van 2 kilometer van een geitenhouderij meer kans hebben op longontsteking.

Een vervolgonderzoek moet duidelijk maken of er een verband is tussen de geitenhouderij en die ziektegevallen. Dat onderzoek moet in 2021 zijn afgerond.

Angst voor toeloop naar Groningen

Volgens Gemeentebelangen Oldambt hebben de meeste provincies in afwachting van dat onderzoek besloten de vestiging en uitbreiding van geitenhouderijen aan banden te leggen. Alleen Zeeland, Drenthe en Groningen hebben dat nog niet gedaan, zegt fractievoorzitter Ger Klein.

Volgens hem kan dit tot gevolg hebben dat, net als vroeger met varkenshouderijen gebeurde, er een toeloop ontstaat van geitenboeren naar Groningen.

Geen invasie

Gedeputeerde Staghouwer liet eerder al weten niets te voelen voor een stop op geitenhouderijen. Volgens hem is er op dit moment geen sprake van een geiten-invasie. Wel wordt de zaak nauwlettend in de gaten gehouden.

Mocht het niet lukken tot een provinciale stop te komen, dan wil Gemeentebelangen Oldambt proberen dat wel in de gemeente Oldambt voor elkaar te krijgen.

