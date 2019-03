Carnaval in 't Noorden: 'Weer of geen weer, we gaan er doorheen'

Maandenlang hebben de wagenbouwers in Kloosterburen naar de carnavalsoptocht toegeleefd. En dan regent het tijdens de optocht. Dat was een teleurstelling, maar desondanks was het groot feest in Kronkeldörp.

In de online-serie 'Most es Kieken' zoekt verslaggever Joyce Kranenborg de leuke, maar ook opmerkelijke gebeurtenissen van het platteland op. De tweede reeks van de serie gaat over carnaval in 't Noorden.

'Nooit eerder meegemaakt'

'Ik vier al 45 jaar carnaval', vertelt Ria Lubbers. 'Maar zoveel regen heb ik nog nooit eerder meegemaakt.' Ondanks de regen zijn er toch 2222 bezoekers naar Kloosterburen gekomen om de optocht van praalwagens, loopgroepen en einzelgängers te bekijken.

'De bezoekersaantallen vallen ons ondanks het slechte weer enorm mee', vertelt voorzitter Frans Hegeman. 'Het zijn ongeveer duizend bezoekers minder dan gemiddeld.Tijdens de prijsuitreiking was dan ook nog een Kloosterbuurs Alaaf voor de bezoekers die het weer net als de deelnemers trotseerden.'

Feestje

En die bezoekers kwamen ook niet voor niets. Het was als vanouds weer een feestje om naar te kijken. Met actuele thema's als genderneutraliteit, volle kerkbanken en brexit of not to brexit.

De regen zorgde wel voor wat chaos tijdens de optocht, zoals natte pakken, doorgelopen verf en storingen bij muziekinstallaties. Maar volgens de jury is dit allemaal niet meegerekend in de beoordeling.

De uitslag van de praalwagens

1. Wijk Hogeweg - Heksen betoveren Kronkeldörp (Foto: Facebook Wijk Hogeweg)



2. Wijk Willibrord - Wij gaan met iedereen aan de haal, want wij zijn genderneutraal (Foto: Facebook Wijk Willibrord)



3. Wijk Dobbe/Grijssloot - To brexit of not to brexit d'rop of d'ronder (Foto: Kor Berghuis)



4. Wijk the Freestylers - Je bent gestoord als je hiervan een foto scoort! (Foto: Facebook Wijk the Freestylers)



5. Wijk Kruisweg/ Hornhuizen - Na 5 dagen gek, zo groen als Shrek (Foto: Kor Berghuis)



6. Wijk Schuimhappers/ Molenrij - 1 Amsterdam? We are Kronkeldörp (Foto: CV Oldeclooster)



7. Wijk 't Halve Dörp - Car(s)naval is Kronkeldörp (Foto: Joyce Kranenborg)



8. Wijk Hoofdstraat Centrum/Broek - Wij blussen dit feest (Foto: Astrid Gerdez)



9. Wijk Damsterweg/Bokum - Opholln mit soezen wie willn zwaarte piet op onze hoezen (Foto: Kor Berghuis)



10. Wijk Hoofdstraat Oost/West - Dankzij carnavalsklanken weer volle kerkbanken (Foto: CV Oldeclooster)



Hier kun je de overige afleveringen van Most es Kieken bekijken. De eerste reeks van de serie gaat over schuurfeesten.