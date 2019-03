Hanze scoort 'echt heel laag' met twee masters in Keuzegids

De gids baseert het oordeel op basis van meningen van studenten en de keuring van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Het gaat onder meer om de master rondom Healthy Ageing, één van de drie speerpunten van de Hanzehogeschool.

Niets positiefs

De master Healthy Ageing Professional scoort 36 punten in de gids op een schaal van twintig tot honderd. De studenten hebben niks positiefs over de opleiding te zeggen; alle beoordelingscriteria scoren één of meer minnen. Dit geeft aan dat de opleiding op die punten slechter scoort dan de gemiddelde opleiding.

Het gaat dan om bijvoorbeeld het programma (één min), de toetsing (drie minnen) en studeerbaarheid (twee minnen). De experts van de NVAO kijken naar toetsing en eindniveau en naar de ambitie van de opleiding en beoordelen beide punten gemiddeld. De totaalscore van Healthy Ageing Professional komt daarmee uit op 'zwak'.

Change agent

De Hanzehogeschool begon de opleiding in het studiejaar 2016-2017. Studenten worden volgens de omschrijving 'opgeleid tot een ambitieuze change agent. Als change agent houd je je bezig met het anders positioneren en organiseren van gezondheid in de veranderende maatschappij'.

Volgens Keuzegids-hoofdredacteur Bas Belleman zijn deze scores 'echt heel laag. Dan is er echt wel wat aan de hand, hoor. Ik vind het wel bijzonder dat een opleiding op zoveel punten slecht scoort. Meestal is er wel hier of daar een plusje. Het is geen goed teken.'

Master of Business Administration scoort ook laag

Ook de Master of Business Administration (MBA) van de Hanzehogeschool scoort laag: 32 punten. Daarmee komt ook deze opleiding op het eindoordeel zwak uit.

Op de onderdelen programma, docenten en praktijkgerichtheid krijgt de studie bijvoorbeeld drie minnen; de faciliteiten krijgen een plus. De experts beoordelen de toetsing en het eindniveau van de studenten als gemiddeld en geven de ambitie van de opleiding een plus.

Volgens de schrijvers van de Keuzegids valt op dat de bacheloropleidingen van de Hanzehogeschool 'prima worden beoordeeld', terwijl op enkele masters dus zware kritiek is. Van de twaalfhonderd beoordeelde opleidingen in de gids scoort een handjevol zo laag als deze twee masters van de Hanzehogeschool.

'Teleurstellend'

Evanya Breuer, woordvoerster van de Hanzehogeschool, noemt de slechte resultaten teleurstellend. 'Hoe dit kan heeft verschillende redenen en dat ligt per opleiding anders', legt ze uit. 'De MBA is een kleine opleiding en we merken dat studenten die daar komen vooraf andere verwachtingen hebben van het programma dan in de praktijk het geval is.'

Ondanks dat de Hanze daar volgens Breuer duidelijk over communiceert, verwachten studenten toch een traditioneel Amerikaans programma. 'Terwijl wij een veel interactiever programma bieden. De resultaten daarvan zie je dus terug in de tevredenheidsonderzoeken.'

Door in gesprek te gaan met de studenten en andere studieprogramma's te maken, moet er snel verbetering optreden. Breuer laat weten dat dit traject al is ingezet. 'Wij leren hiervan en gaan met de enquêteresultaten aan de slag. Die nemen we mee in de ontwikkeling van nieuwe masterprogramma's.'

Wat gaat er wel goed?

De Groningse hogeschool staat al met al op de vijfde en laatste plek van de grootste hbo-aanbieders van masteropleidingen met het oordeel matig.

De gids heeft veertien masters van de Hanzehogeschool laten beoordelen. Een aantal daarvan scoort wel goed; zo mag de master Kunsteducatie (samen met NHL Stenden in Leeuwarden) zich een topopleiding noemen dankzij een beoordeling van negentig punten.

En de Rijksuniversiteit Groningen dan?

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) staat samen met Maastricht bovenaan de lijst van algemene universiteiten. 92 opleidingen van de RUG werden beoordeeld; het eindoordeel is voldoende. De Groningse master nanoscience krijgt de allerhoogste score van honderd punten.

Belleman: 'Een studiekiezer moet natuurlijk vooral naar afzonderlijke opleidingen kijken, maar dan komen bepaalde instellingen toch vaker bovendrijven dan andere. Groningen komt vaak als beste uit de bus.'

