Jan Kuipers (92) is de oudste stalhouder van Nederland (Foto: Remco in 't Hof RTV Noord)

Kuipers mag zichzelf de oudste stalhouder van ons land noemen. 'En nog actief!', vult hij trots aan.

Van carnaval tot begrafenis

De stalhouderij van Kuipers, aan de Friesestraatweg in Stad, bestaat al meer dan veertig jaar. Kuipers nam hem over van zijn voorganger en woont ernaast, samen met zijn vrouw. Op zijn respectabele leeftijd geniet hij nog volop van het koetsierswerk.

'Je hebt met mensen te doen, die zijn belangrijk, en daarnaast met paarden die het werk moeten doen. Ze moeten mak en braaf zijn in het verkeer. Geen dag is gelijk, want iedere rit is weer anders. Van carnavalsoptochten tot begrafenissen... Je komt van alles tegen.'



Juliana ging nog staan in de koets, legde haar hand op mijn schouder en zei: geweldig! 92-jarige koetsier

Koninklijke rit

Een van de hoogtepunten uit het koetsiersleven van Kuipers, was het rondrijden van koningin Juliana. Daarvoor moest hij vier paarden voor de koets spannen. Een probleem, want hij had er slechts drie.

'Toen heb ik er nog gauw een vierde bijgekocht', lacht Kuipers. 'Vervolgens werd de koets van onder tot boven nagekeken en achter slot gezet. De volgende dag reed ik met die vierspan. Dat ging als een trein. Juliana ging nog staan in de koets, legde haar hand op mijn schouder en zei: geweldig! Toen stapte ze uit en was dat weer gebeurd.'

Meer blauw bloed

Later maakten ook prins Claus en koningin Beatrix een rit onder Kuipers' hoede. Dat had wat minder voeten in aarde, weet hij nog. 'Dat ging met twee paarden. De koets hoefde niet uitgebreid nagekeken te worden en ik kon zo voorrijden.'



Als de paarden me de baas worden, schei ik ermee uit Jan Kuipers - 92-jarige koetsier

Lust en leven

De vraag of het na zo'n lang leven tussen de paarden geen tijd is voor rust, is aan Kuipers voorlopig nog niet besteed.

'Ik blijf het doen zolang als ik het kan. Als ik op mijn koets zit, voel ik me weer veertig. Maar zodra ik mezelf niet meer vertrouw op de weg, of dat ik denk dat de paarden me de baas worden, dan schei ik ermee uit. Tot die tijd ga ik door. Het is mijn lust en mijn leven.'