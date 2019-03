Rechtbank maakt meer werk van gaswinning Warffum

Protest in Warffum twee jaar geleden (Foto: RTV Noord / Sven Jach)

Dat heeft de rechtbank vorige week besloten, omdat de zaak te complex zou zijn. De meervoudige kamer moet nu eerst vaststellen of er een extra rechtszitting nodig is, of dat de rechtbank op basis van de beschikbare informatie een uitspraak kan doen.

Nog jarenlang gas winnen

Het gaat de bezwaarmakers om de omgevingsvergunning die de NAM opnieuw heeft gekregen voor haar locatie in Warffum. Met die vergunning, plus het nog altijd geldige winningsplan, kan de NAM nog jarenlang gas winnen onder het dorp.

Volgens de inwoners en de museumdirectie zorgt de gaswining voor scheuren in monumenten, zoals het museum. Ook woningen zijn getroffen.

Massaal protest

Er wordt al dertig jaar lang gas gewonnen bij Warffum. In april 2017 protesteerden de Warffumers en buurtgenoten massaal tegen de gaswinning. Nu twee jaar later is er niet veel veranderd, vinden de bewoners.

Ze vinden dat het winningsplan alsnog tegen het licht gehouden moet worden. Tegen de omgevingsvergunning voeren ze aan dat daar een nieuwe Milieu Effect Rapportage voor moet worden geschreven.

Het gaat zeker een paar weken duren voor de rechtbank besluit of en wanneer de zaak verder wordt behandeld.

