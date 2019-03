Delfzijlster raadslid kopieert lukraak vragen en moties van wildvreemde partijen

De werkwijze van Ottens, die ook VN-ambassadeur is voor mensen met een beperking, zorgt voor grote ergernis bij de gemeente Delfzijl. 'De ambtenaren die deze vragen moeten beantwoorden, zijn zwaar belast. Ze kunnen hun tijd veel beter besteden', laat burgemeester Gerard Beukema weten.

Letterlijk overgeschreven

De voorbeelden zijn makkelijk te vinden. Als je de een zin uit een vraag of motie van Ottens kopieert en plakt in Google, kom je al snel de bron tegen:

Motie meer geld voor WMO en Jeugdzorg - SP Borne

Motie bestrijden van eenzaamheid doen we samen - PVV Zoetermeer

Vragen signalen huiselijk geweld - Partij voor de Dieren Amsterdam

Vragen over ouderenmishandeling - CDA Den Haag

'Elke maandag kijken we weer uit naar de vragen die dhr. Ottens stelt. Het zijn altijd vragen die letterlijk zijn overgeschreven van andere partijen', zei Beukema afgelopen donderdagavond geïrriteerd tijdens de raadsvergadering. Dat doet hij niet vaak.

'Geen betrekking op Delfzijl'

Zo stelde Ottens begin dit jaar vragen over het azc in Delfzijl. Het college antwoordt met een sneer dat de vragen 'nagenoeg identiek zijn' aan de vragen die eind vorig jaar door het CDA in Harderwijk zijn gesteld. 'Een aantal van de gestelde vragen heeft duidelijk geen betrekking op de situatie in Delfzijl.'

Waarom doet Ottens dit? Hij zegt zelf: 'Als ik een vraag wil stellen, heb ik in mijn hoofd hoe ik het wil. Dan ga ik zoeken. Die info is vrij, iedereen doet het.'

'Betere knip- en plakwerk'

Ottens zegt dat hij toestemming van de betreffende partijen heeft om hun vragen te hergebruiken. Maar bij het CDA in Den Haag laten ze weten: 'Wij hebben nog nooit van deze man gehoord.'

De partij vindt het hoogst opmerkelijk dat Ottens de vragen zonder toestemming of bronvermelding 'leent'.

'Dit is het betere knip- en plakwerk. Ik vind het niet zo chic dat hij dit doet, zonder even te bellen of toestemming te vragen. Soms worden onze vragen door een andere CDA-afdeling gebruikt, maar het is nog nooit voorgekomen dat een andere partij dit doet', zegt CDA-raadslid Daniëlle Koster uit Den Haag.

Ook de Partij voor de Dieren in Amsterdam schijnt nergens van te weten. Ook daar laten ze weten dat Ottens niet om expliciete toestemming heeft gevraagd. Raadslid Jennifer Bloemberg zegt wel 'blij te zijn dat ze met hun vragen ook invloed uitoefenen op plekken waar we niet zijn.'

Informatie is openbaar

Ottens zegt zelf niet te liegen, als hij met zijn gang van zaken geconfronteerd wordt. 'Ik zeg duidelijk: als VN-ambassadeur hebben wij een groot netwerk. En daar werken we mee. Ik ga niet iedereen bellen. De informatie is openbaar, dus hoef ik niet te bellen.'

Beukema roept het raadslid op minder vragen en moties in te dienen. 'Stel gewoon vragen als er in Delfzijl een aanleiding voor is. Ga geen vragen stellen uit gemeenten die ver van Delfzijl vandaan liggen.'

'Allemaal gelul'

Ottens legt deze kritiek echter naast zich neer. 'Tuurlijk doe ik dat niet. Je bent een volksvertegenwoordiger. Ik zet mij in voor de mensen die hier wonen. Als ze zeggen: u steelt het van anderen, dat is dat allemaal gelul. Allemaal gelul.'

Ook zegt Ottens niet aan bronvermelding te willen doen, aangezien alle moties en vragen openbaar zijn. 'Hoe ik het doe, is mijn pakkie-an. Als het Delfzijl niet bevalt, is dat pech voor hen.'

Ottens staat op plek 3 op de kandidatenlijst van 50Plus. De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn op woensdag 20 maart.

