Braal geeft Donar 'minder dan vijftig procent kans' tegen Oostende

De basketballers van Donar spelen dinsdagavond in MartiniPlaza het eerste duel in de achtste finales van de Europe Cup. De kampioen van België, Filou Oostende, is dan de tegenstander.

De coach van Donar, Erik Braal, denkt dat zijn ploeg zich de afgelopen periode goed voor heeft kunnen bereiden, mede doordat er door een interlandperiode geen competitiewedstrijden werden gespeeld.

'Inspanning en ontspanning'

'We hebben er wel bewust voor gekozen om geen oefenwedstrijd te spelen. Dat hebben we in het verleden wel eens gedaan, maar nu bewust niet om tijd te hebben voor het trainen. Dat was een goede combinatie van inspanning en ontspanning.'

'Weg omhoog'

Na een mindere periode, waarin wisselende resultaten werden behaald en LaRon Dendy werd weggestuurd, denkt Braal dat zijn ploeg er nu beter voorstaat. 'Volgens mij zijn we de weg omhoog ingeslagen. Het is zeker niet zo dat het nu gefixt is, en daarom is ook die wedstrijd tegen Oostende zo interessant.'

Chase Fieler

Het duel staat ook in het teken van het weerzien met voormalig Donar-speler Chase Fieler. De Amerikaanse forward speelde twee seizoen in Groningen (2015-2017). Hij pakte onder leiding van coach Erik Braal vier prijzen: twee landstitels, een beker en een supercup. Daarnaast werd hij in 2017 verkozen tot MVP van de play-offs.

'Dat hij hier in MartiniPlaza komt spelen, is heel leuk. Chase is behalve een goede basketballer ook een heel prettig persoon. En hopelijk kunnen we hem wat minder goed laten spelen', vervolgt Braal.

Recordkampioen

Oostende is recordkampioen van België met negentien landstitels. De afgelopen zeven jaar werd het kampioenschap gevierd en ook op dit moment staat de club in eigen land aan kop. Daarnaast werden de Belgen dit seizoen nipt uitgeschakeld in de Champions League.

'Minder dan vijftig procent'

Hoewel Donar kan rekenen op een flink thuisvoordeel, met bijna vierduizend verkochte kaartjes, zijn de Belgen volgens Braal favoriet.

'Op papier hebben we minder dan vijftig procent kans, maar met het thuispubliek hier in de hal, en we weten wat voor bijzondere sfeer hier kan hangen, denk ik dat we zeker een kans hebben. Maar dat begint bij ons, wij moeten goed spelen.'

Live

De wedstrijd tegen Oostende begint dinsdagavond om 19.30 uur en is live te volgen via een stream op onze website. Het commentaar wordt verzorgd door Karel-Jan Buurke en Hein Gerd Triemstra.

