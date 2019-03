'Leden No Surrender wilden vingers Stadjer afknippen'

Ze worden verdacht van het mishandelen, afpersen en ontvoeren van twee voormalige leden van motorclub No Surrender. Dinsdag staan ze terecht. De rechtbank trekt in totaal vijf dagen voor de zaak uit.

Het gaat in totaal om zeven verdachten - zes mannen en een vrouw - uit Groningen, Eelde en Uithuizermeeden.

De verdachten zouden in 2016 een 47-jarige Stadjer met 'bad standing' uit de club hebben gezet. Dat gebeurt als een lid zich niet aan de regels houdt of uit eigen beweging de club verlaat. Vaak gaat dit gepaard met geweld en afpersing.

Afgetuigd

Zo ook in het geval van de 47-jarige Stadjer. Hij wordt afgetuigd in een woning in Eelde. De verdachten dreigen om z'n vingers af te knippen en ze proberen zijn No Surrender-tatoeage met een strijkijzer te verwijderen. Het blijft uiteindelijk bij dreigementen.

Na betaling van vijfduizend euro wordt het slachtoffer half ontkleed achtergelaten in een bos in de omgeving van Glimmen.

Tijdens het onderzoek blijkt dat er nog een tweede slachtoffer is. Ook deze man is volgens justitie bedreigd en afgeperst door leden van No Surrender.

Feitenbehandeling

De rechtbank heeft dinsdag, donderdag en vrijdag uitgetrokken voor de behandeling van de feiten. Volgende week maandag komt het Openbaar Ministerie met de eis.

De verdachten zitten momenteel niet vast. Ze werden eerder al door de rechter naar huis gestuurd en mochten hun zaak in vrijheid afwachten.

