Anouk heeft bijzondere troef in handen bij spreekbeurt over kickboksen

Een spreekbeurt houden is voor iedere leerling anders. De één vindt het heel spannend, terwijl de ander praat als Brugman. Anouk Hassinck uit groep 7 van de Sint Vitusschool in Winschoten besloot het over een totaal andere boeg te gooien.

Anouk kickbokst graag in haar vrije tijd en wilde naast haar spreekbeurt ook in de praktijk laten zien wat daar bij komt kijken. En daarvoor had ze een bijzondere troef achter de hand. Ze wist Sarèl de Jong, wereldkampioen kickboksen, zover te krijgen om een training te geven aan haar klas.

'Lieve trainster'

De basisscholier krijgt in Winschoten wekelijks kickbokstraining van De Jong. 'Ze is een hele lieve trainster', laat Anouk aan verslaggever Beppie van der Sluis weten, die een kijkje neemt hoe de klas van Anouk het ervan afbrengt tijdens de training.

De Jong maakte graag tijd vrij om de klas van Anouk de kneepjes van het kickboksen bij te brengen, vertelt ze. 'Zoiets is toch hartstikke leuk? Ik heb het dan wel behoorlijk druk met allerlei clinics, maar het verzoek van Anouk vond ik te bijzonder om naast me neer te leggen', zegt ze.

Fanatieke groep

Volgens de wereldkampioen deed groep 7 van de Sint Vitusschool het heel goed. 'Een fanatieke groep om mee te werken', vond De Jong. 'Ik moest ze soms een beetje in toom houden, maar dat is met elke klas wel zo. Ze waren van tevoren al erg enthousiast, dat is al ontzettend leuk.'

De juf van Anouk, Remke Huisman, deed ook fanatiek mee tijdens de kickbokstraining. Ze kon de sportieve spreekbeurt van haar leerlinge erg waarderen. 'Als leerlingen nog iets naast hun spreekbeurt doen zoals dit, proberen we dat altijd te stimuleren', zegt Huisman.

Trots

De leerlingen kregen na afloop allemaal een certificaat uitgereikt als blijvende herinnering aan de kickboksles. En Anouk? Die kan helemaal met een trots gevoel naar huis. Haar sportieve spreekbeurt werd gewaardeerd met een 9.