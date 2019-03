Geen eierballen voor de Britten

Je gelooft in de eierbal als culinair hoogstandje en je ziet er een denderend exportsucces in. Omdat het oer-Groningse product het fish 'n chips-menu completeert, kies je Groot-Brittannië als eerste exportland.

Brexit-specialist Bart Los vertelt in zijn derde blog hoe Brexit de plannen van de eierbal-ondernemer – en vele anderen – zal dwarsbomen.

Door Bart Los

Mijn plan om per 1 april met mijn nog op te richten bedrijfje Aaierball'n to the UK V.O.F. een nieuw product op de Britse markt te introduceren, heb ik afgeblazen. Ik vond het niet te doen.

Ik heb de Brexit Impact Scan maar eens ingevuld en ben tot de conclusie gekomen dat exporteren naar een niet-EU land teveel gedoe oplevert. Ik moet misschien wel 1001 formulieren invullen en loop het risico dat de Britten de producenten van hun eigen Scotch eggs - dat zijn gewoon onze eierballen, maar natuurlijk minder lekker - willen beschermen door mijn klanten hoge invoerbelastingen te laten betalen.

Andere pallets

Verder moet het vervoer op andere pallets gebeuren, heb ik geen idee onder welke voorwaarden ik na een succesvolle introductie een eierballenfabriek in het Verenigd Koninkrijk (VK) zelf neer zou kunnen zetten en krijg ik na Brexit waarschijnlijk met veel meer gedoe te maken als een klant een contract met mij niet respecteert. Nee, het is geen doen.

Water bij de wijn

De Britten en ik verliezen zo allebei als gevolg van Brexit. Liefhebbers van culinaire hoogstandjes aan de overkant van het Kanaal krijgen geen kans om te kiezen tussen de matige Scotch eggs en de overheerlijke Groningse eierballen. Ikzelf zie m'n verdienmodel in rook opgaan.

Of het zo zal gaan hangt af van wat er op 29 maart gebeurt. Zonder tegenbericht stapt het VK op die dag uit de Europese Unie. Maar de afgelopen twee weken is er veel gebeurd in de Britse politiek. De 'ijzeren' Brexiteers lijken een beetje water bij de wijn te willen doen en onder druk van muitende Remainers wil Labour-leider Corbyn zich inzetten voor een tweede referendum.

Chaos-scenario

Hoewel een No Deal Brexit ietsje minder waarschijnlijk lijkt, is het chaos-scenario nog niet van de baan. Charles Grant, een alom gerespecteerde kenner van de Britse politiek, kwam op de eerste dag van maart met de volgende inschattingen.



35 procent kans: May's Deal haalt het alsnog, met wat aanpassingen om politiek gezichtsverlies te beperken

20 procent kans: Er komt een softe Brexit, waarin het VK permanent in een douane-unie met de EU blijft

20 procent kans: De Britse politiek klapt uit elkaar: nieuwe verkiezingen volgen;

15 procent kans Het Britse parlement komt er niet uit en raadpleegt het volk opnieuw

10 procent kans: De Britse politiek implodeert en wordt het niet eens over verkiezingen of een nieuw referendum. No Deal Brexit is het gevolg



Alle kanten op

De belangrijkste boodschap is dat het nog steeds alle kanten op kan. Wel is inmiddels duidelijk dat 29 maart als uittredingsdatum onhaalbaar is. Het is simpelweg onmogelijk om alle nieuwe wetgeving in vier weken rond te krijgen. May zal dus met hangende pootjes naar Brussel moeten om een paar maanden uitstel te krijgen. De verwachting is dat de EU-leiders zo'n verzoek zullen inwilligen als daarmee een No Deal kan worden voorkomen.

Jaguar-liefhebber

Ondertussen dreigt niet alleen een mislukking voor mij als eierbal-exporteur. Ik zal bij aanschaf van een auto ook moeten kiezen tussen een Mercedes, Peugeot, Fiat of ander model van een fabrikant van continentaal Europa. Ook als ik eigenlijk een Jaguar-liefhebber zou zijn geweest.

Geen keuzevrijheid

Want dat is wat Brexit betekent: beperking van keuzevrijheid voor consumenten en inperking van mogelijkheden voor ondernemers. De voordelen van vrijhandel (benadrukt door Nobelprijswinnaar Paul Krugman) worden door Brexit teniet gedaan. Hoe harder de Brexit, des te groter de verliezen.

Bart Los is econoom en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Met collega's van de RUG en de universiteiten van Sheffield en Birmingham heeft hij de gevolgen van Brexit onderzocht.

Voor NoordZaken houdt Bart Los een Brexit-blog bij.