Mogelijk tien extra waterstofbussen naar Groningen en Drenthe

Dat geld hoopt gedeputeerde Fleur Gräper uit Den Haag te krijgen. 'Het zou betekenen dat er straks geen 22 maar 32 waterstofbussen in onze provincies rondrijden.'

Brabant

De mogelijke komst van de extra waterstofbussen heeft ermee te maken dat Groningen en Drenthe die bussen samen met twee andere provincies hebben gekocht.

De provincie Noord-Brabant, die zich voor tien waterstofbussen had ingeschreven, heeft zich teruggetrokken, zegt gedeputeerde Gräper. 'Vandaar dat wij probeer die tien bussen over te nemen.'

Nieuwe bussen

De verschillende nieuwe bussen die het OV-bureau Groningen Drenthe vanaf eind dit jaar inzet, werden maandagmiddag gepresenteerd op een regenachtig station Assen. De bussen moeten ervoor zorgen dat 51 procent van de bussen in Groningen en Drenthe straks geen vervuilende stoffen meer uitstoot.

De bussen hebben nog niet de Qbuzz-stickers die ze straks wel hebben, en ook van binnen zien ze er nog niet zo uit als in december het geval is.

De plastic stoeltjes die in het prototype van de nieuwe, elektrische, Q-link-bus staan, worden nog vervangen door comfortabelere alternatieven. Dat verzekert Wilko Mol, directeur van het OV-bureau Groningen Drenthe. 'Al zitten de plastic stoeltjes lekkerder dan je misschien zou denken', vindt hij.

Heuliez

De nieuwe Q-link-bussen worden overigens gemaakt door de Franse bussenbouwer Heuliez. Waarom eigenlijk niet door een Nederlandse maatschappij?

'Qbuzz heeft gezocht naar de beste bus en daarvoor moet je soms ook buiten de grens kijken', zegt Gräper. 'Uiteindelijk zouden we het heel mooi vinden als alle bussen bij ons in de provincie gemaakt kunnen worden, maar dat kan niet altijd binnen de eigen provincie. Het belangrijkste is dat we goede bussen krijgen.'

December

De bussen rijden vanaf december. Voor die tijd moet er nog heel wat gebeuren. Om de elektrische bussen te laten rijden zijn er namelijk her en der in de stad oplaadpunten nodig.

'Qbuzz heeft ons beloofd dat de nieuwe bussen vanaf 8 december gaan rijden', zegt Gräper daarover. 'En tot nu toe heeft Qbuzz zich aan elke belofte gehouden. Dus ik ben vol overtuiging dat ook dit gaat lukken.'

Lees ook:

- Qbuzz kan waterstofbussen maar beperkt gebruiken