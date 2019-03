Aantal tips over drugslabs bijna verdrievoudigd

Vaten met chemicaliën in een drugslab. (Foto: Politie/Archief)

Het aantal anonieme tips over drugslaboratoria in het Noorden is in een jaar tijd nagenoeg verdrievoudigd. Waar er in 2017 maar acht drugslabs werden gemeld bij Meld Misdaad Anoniem, waren het er vorig jaar 23.

Naar aanleiding van deze tips werd er eind vorig jaar onder meer een drugslab in Eerste Exloërmond opgerold. De gemeente sloot dat pand vervolgens.

Verschuiving drugsproductie

'De tijd dat de meldingen voornamelijk over drugslabs in het zuiden van het land gingen, is voorbij', zegt Marc Janssen van Meld Misdaad Anoniem.

Drubslabs waren al langer een probleem in Noord-Brabant en Limburg. Daar bleven de aantallen stabiel, vergeleken met het jaar ervoor. 'De grootste stijging is te zien in de regio's Den Haag en Noord-Nederland', zegt Janssen.

In totaal werden in Nederland 249 anonieme meldingen van drugslabs gedaan in 2018. Het jaar ervoor waren het er nog maar 178.

Overigens is de hennepteelt nog vele malen groter dan de harddrugsproductie. Er kwamen vorig jaar 4529 tips binnen over hennepkwekerijen. In de drie noordelijke provincies werden in 2018 75.395 hennepplanten gevonden door anonieme tips.

