Woningcorporaties en universiteit blij met Nationaal Programma Groningen

Zo'n 250 partijen hebben meegedacht over de uitvoering van het Nationaal Programma Groningen (NPG). Dat moet er onder meer voor zorgen dat het programma iets wordt van alle Groningers.

Kennisinstellingen als de Rijksuniversiteit, de Hanzehogeschool en de regionale opleidingencentra zijn partijen die mee hebben gepraat over het NPG.

Nieuwe activiteiten

Het is volgens bestuursvoorzitter Jouke de Vries van de RUG aan kennisinstellingen om opleidingen dusdanig te ontwikkelen, dat ze zorgen voor nieuwe economische activiteiten.

Het NPG geeft de onderwijsinstellingen mogelijkheden om de regio van een impuls te voorzien. Zonder steun uit het Nationaal Programma is dat volgens hem een stuk moeilijker.

'Als je als kennisinstelling iets nieuws of iets extra's wilt, heb je middelen nodig', zegt De Vries. 'Anders komt er niets van de grond.'

Genoeg ellende

De Vries benadrukt dat het om een impuls gaat voor de hele provincie. 'Het gaat ons niet om de universiteit, want die staat er al sinds 1614. We moeten ons best doen voor de Ommelanden. Die hebben al genoeg ellende meegemaakt.'

Woonlasten omlaag

Een andere partij die meepraat over het Nationaal Programma, zijn de woningcorporaties. Zij willen vooral duurzaamheidsmaatregelen nemen, zegt directeur Anita Tijsma van Acantus.

'Wij hopen met onze huurders nu verdere plannen te kunnen maken', zegt ze. 'Niet alleen voor veilige woningen, maar ook om de woonlasten omlaag te brengen. Dat kan met duurzaamheidsmaatregelen.'

Volgens Tijsma is dat zonder het NPG ook mogelijk, maar niet in dit tempo. 'Met het Nationaal Programma kunnen we dat versnellen, juist omdat onze huurders zo lang hebben moeten wachten.'

