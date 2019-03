GroenLinks: start een opleiding waterstoftechniek in Stadskanaal

Om de baankansen voor jongeren in Oost-Groningen te vergroten, ziet GroenLinks graag een mbo-opleiding waterstoftechniek in Stadskanaal ontstaan.

Volgens lijsttrekker Nienke Homan is het een manier om de regio leefbaar te houden en de werknemers toekomstperspectief te bieden.

'Aanzuigende werking'

'Wat je wilt is dat je iets creëert wat een aanzuigende werking heeft op jongeren', zegt ze. 'En iets wat past bij de ontwikkeling van Groningen. Iedereen heeft het over waterstof, dus wat is dan beter om een opleiding neer te zetten, daar waar veel jongeren een opleiding nodig hebben? En volgens mij kan er nog wel een opleiding bij in Stadskanaal.'

PVV-lijsttrekker Ton van Kesteren is kritisch op het idee van GroenLinks. 'Het bestrijden van de jeugdwerkloosheid in Oost-Groningen is veel interessanter dan al die ideologische banen waar GroenLinks en D66 voor pleiten', laat hij weten.

'Niet de wereld of het klimaat redden, daar hebben de Groningers helemaal niets aan. Dat kost hen alleen maar klauwen met geld waar ze niets voor terugkrijgen.'

Aan de slag

Homan wil desondanks met het idee aan de slag. Ze zegt het in een eerder stadium bij het (voormalige) gemeentebestuur van Stadskanaal te hebben neergelegd.

'We moeten nu de handen in elkaar slaan en op zoek gaan naar een mooie locatie. Daarna is het aan de opleider om te kijken of ze een goed lesprogramma kunnen verzinnen.'

Zorg- en leefbaarheidsdebat

Homan doet haar uitspraken tijdens het regionale zorg- en leefbaarheidsdebat in het Groninger Forum. De komende weken volgen verschillende debatten op locaties in Stad en Ommeland.

Op 20 maart mogen alle Groningers van achttien jaar en ouder naar de stembus, om te bepalen wie het provinciale parlement gaan vormen.

