Stekker uit plannen met De Langeleegte trekken is 'onverstandig'

'Het zou heel verstandig zijn als deze plannen gewoon doorgaan.' Dat zegt wethouder Henk Jan Schmaal over de het miljoenenproject aan De Langeleegte in Veendam.

Op die locatie moet een leer- en sportpark verrijzen. Het miljoenenproject zou 14,8 miljoen euro gaan kosten, maar dat bedrag is al gestegen naar ruim 23 miljoen euro.

Nieuwbouw is verstandig

Schmaal reageert met zijn uitspraak op een vraag die hem maandagavond gesteld werd. Lokale politieke partijen konden technische vragen over het project stellen, om een duidelijker beeld van de plannen te krijgen. Eén van de vragen luidde: 'Is er nog een weg terug?'

'Natuurlijk is er een weg terug, maar wij moeten reëel zijn', pareerde Schmaal. 'De andere optie is dat wij de bestaande school renoveren. Dat kost ruim dertien miljoen euro. En dan moet je de leerlingen ook nog eens huisvesten. Feitelijk is dat geld voor een nieuwe auto besteden aan een tweedehands auto. We doen dit niet voor de lol.'

Meer bezuinigen

Meer bezuinigen op de ambitieuze plannen is volgens de Veendammer wethouder ook geen optie. 'Er is wat mij betreft al te veel in deze plannen gesneden. Wij moesten bijvoorbeeld de plannen van de wielerbaan aanpassen en er worden andere tegels gebruikt dan wij op voorhand bedacht hebben. Het plan dat er nu ligt is echt het minimale dat nodig is.'

De partijen leken zich wel te kunnen vinden in de uitleg die de wethouder hen gaf.

Miljoenenproject

Twee schoolgebouwen, een wielerbaan en nieuwe parkeerplaatsen maken onderdeel uit van de ambitieuze plannen waarmee de Veendammer raad in juli 2016 instemde. Ondertussen zijn de tribunes aan de korte zijde van het voetbalstadion gesloopt en is er een kunstgrasveld aangelegd.

Maar de bouwkosten zijn gestegen. Daarnaast zijn de voorschriften met het oog op de energiebesparing aangescherpt en ook het opruimen van aangetroffen vervuiling zorgde voor extra kosten.

Scholen

Een vroegtijdige fusie van de middelbare scholen Winkler Prins en Ubbo Emmius heeft ook niet echt geholpen.

De oppervlakte van een nieuw schoolgebouw wordt gebaseerd op basis van verwachte leerlingenkrimp, maar omdat de scholen eerder fuseerden en dus eerder bij elkaar introkken, is een groter gebouw nodig dan vooraf nodig werd geacht. Ook dat zorgt voor een kostenstijging.

De nieuwe school moet het wel doen zonder gymlokaal. Die kosten zouden rond drie miljoen euro uitkomen. Dat betekent overigens niet dat de leerlingen niet overdekt kunnen sporten.

Schmaal: 'Wij hebben vlak bij een groot indoorcentrum. En er zijn straks ook veel meer mogelijkheden om buiten te sporten. Een wielerbaan, een voetbalclub, een hockeyclub. Alles zit daaromheen.'

Extra bezuinigen?

Volgens Schmaal hoeft er niet extra bezuinigd te worden. 'Er staat een jaarlijks bedrag van 400.000 euro in de begroting met het labeltje 'Nieuwe ruimte'. 'Dat plakkertje vervangen wij door het plakkertje 'Kapitaalslaten Campus' en dan blijft er nog 30.000 euro per jaar over ook. Het zou heel verstandig zijn als dit gewoon goed komt.'

Lees ook:

- Motie van treurnis over Langeleegtemiljoenen: 'Raad niet informeren is kwalijke zaak'

- Voltallige Veendammer oppositie wil spoeddebat over Langeleegtemiljoenen

- Bouw sportpark Langeleegte negen miljoen duurder dan begroot (update)