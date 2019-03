Lopend Vuur: Doe mij maar voortaan altijd de zomertijd

Het Europees Parlement stelt de zomertijd voor als standaardtijd. Dat zou in moeten gaan in maart 2021.

Leden van de transportcommissie van de Europese Unie hebben de afschaffing van het jaarlijkse schakelen tussen zomer- en wintertijd goedgekeurd.

Standaardtijd

De zomertijd wordt dan de standaardtijd, maar de landen krijgen wel de vrijheid daarvan af te wijken. Daarmee kunnen afzonderlijke landen de zomer- en wintertijd behouden.

De invoering is nog geen voldongen feit. Eind deze maand spreekt het voltallige Europees Parlement zich hier nog over uit. Daarna is het besluit aan de afzonderlijke landen.

Normale tijd

De zomertijd werd in ons land zo'n honderd jaar geleden voor de eerste keer ingevoerd, met als gedachte dat de verlichting in de zomer dan een uur later aangestoken kan worden. In 1946 werd de zomertijd afgeschaft, maar vanwege de oliecrisis werd hij in 1977 opnieuw ingevoerd..De wintertijd is dus de normale tijd.

Bioritme

Sommige mensen hebben problemen door het schuiven met de tijd. Vooral bij kinderen kan het bioritme van slag raken.

Als de zomertijd ingaat, gaat de klok een uur vooruit. In de avond is het dan langer licht. Altijd zomertijd betekent dan dat het in de winter in de ochtend langer donker is.

Flitspeiling

Eind vorig jaar liet het kabinet nog een zogeheten 'flitspeiling' doen, waaruit bleek dat 41 procent van de Nederlanders de wintertijd wil houden, 27 procent kiest voor de zomertijd en 24 procent het wil houden zoals het nu is.

Wat is jouw mening hierover?

Ons Lopend Vuur:

En als je nu zou mogen kiezen?

Praat mee

Geef je mening en toelichting op onze facebookpagina of via 050-3188288.

Niet roken onder werktijd

Het Lopend Vuur van gisteren was 'Roken doe je maar in de pauze, niet onder werktijd'. 83 procent van de 7931 stemmers is het hier mee eens.