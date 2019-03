Just Vink terug op het podium na ongeluk: 'Tuurlijk miste ik het'

Vanzelfsprekend is dat niet. Ruim een jaar geleden kreeg Vink een ernstig ongeluk op zijn schip 'de Verwondering'. Hij raakte met zijn been bekneld tussen de kade en het schip en moet sindsdien een onderbeen missen.

Kleine dingen

'Veertig jaar lang was ik bang dat het zou gebeuren en op de valreep gebeurde het toch nog', blikt Vink nuchter terug.

Hij gooit het op een samenloop van omstandigheden. 'Dat is vaak zo bij een ongeluk en dat was hier ook zo. Ik verwijt mezelf wel dat ik had kunnen zien dat kleine dingen niet in orde waren die dag. Maar ja, het zijn kleine dingen en achteraf kun je dat makkelijk zeggen.'

Missen

Toch houdt hij nog van zijn schip. 'Ik kan het echt nog niet wegdoen. Het schip ligt hier en ik wil er weer wat mee.'

Dat gebeurt nu, in de vorm van Podium Verwondering. 'Tuurlijk miste ik het theatermaken. Toen ik twee jaar geleden stopte, was de druk heel groot. Maar ik ben heel blij om nu weer terug te zijn.'

Iedereen moest Theater te Water mooi vinden. Dit is heel anders Just Vink - Theatermaker

Niche

Toch zijn er duidelijke verschillen met Theater te Water, stelt Vink. 'Daarmee moesten we volle zalen trekken, succes hebben. Iedereen moest het mooi vinden. Dit is heel anders, veel meer een niche.'

Het debuut dit weekend in Groningen bestaat uit een opvoering over de dood van componist Tsjaikovski. 'Zijn overlijden was altijd een mysterie, tot er brieven opdoken uit zijn archieven. Op basis daarvan is een reconstructie gemaakt van zijn leven en dat voeren we nu op.'

Druk

Waar Theater te Water een half jaar lang rondvoer langs verschillende plaatsen en de andere helft dorpshuizen aandeed met voorstellingen, is die druk bij Vink nu een stuk minder.

Over verwachtingen durft hij zich niet uit te spreken. 'We gaan nu weer beginnen, het publiek is er nog niet. Dat moet allemaal nog komen. Het zal zich na een aantal voorstellingen gaan wijzen.'

Lees ook:

- Just Vink van Theater te Water moet voet missen na ongeluk bij sluis

- 'Hij wuifde ons uit en ik schoot helemaal vol'

- Het doek valt definitief voor Theater te Water