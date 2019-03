Manege verlost van droes: 'Onze pony's zijn weer rond en gezond'

Manege De Marneruiters in Kloosterburen is weer open. Begin dit jaar was een aantal paarden geveld door een verkoudheidsvirus en vervolgens brak de besmettelijke ziekte droes uit in de stallen.

Maandagavond waren er voor het eerst sinds acht weken weer lessen. 'Dat was een heel mooi moment', vertelt Jonneke Grommers van de manege. 'Vooral voor de kinderen hebben die weken heel lang geduurd.'

Rond en gezond

Droes is een zeer besmettelijke ziekte voor paarden, die zelfs de dood tot gevolg kan hebben. Maar met de paarden van de manege in Kloosterburen gaat het weer goed. Grommers: 'Onze pony's zijn rond en gezond en stuiteren in de stal. Die hebben weer zin om wat te doen'.

'Doe het maar eens goed'

De periode heeft er wel behoorlijk ingehakt, zegt Grommers. 'Als bestuur heb je een enorme verantwoordelijkheid. Je staat ermee op en gaat ermee naar bed. Iedereen vindt er ook iets van; doe het maar eens goed. Droes heeft geen meldplicht, maar wij hebben het wel gemeld.'

Financiële gevolgen

Financieel heeft de manege een klap gehad. 'We hebben wat inzamelingsacties gehouden', vertelt Grommers. 'Zo hebben we vijftienhonderd tulpen verkocht. De kweker zei op den duur: 'Nou is het genoeg, anders is mijn tent leeg'. En kinderen hebben flessen ingeleverd, echt superlief. Een aantal ouders heeft zelfs het lesgeld gewoon doorbetaald. Toch zijn we er nog niet. We zijn niet failliet, maar we moeten er wel weer aan trekken.'

Lees ook:

- 'Als ik thuiskom, gaan al mijn kleren in de was'

- Paarden manege Kloosterburen getroffen door droes