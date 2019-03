Record in Europa: Qbuzz koopt 160 elektrische bussen

De order van 160 elektrische bussen, met een waarde van een kleine 100 miljoen euro, is maandag geplaatst bij de Brabantse bussenfabrikanten Ebusco en VDL, en de Franse concurrent Heuliez, schrijft het FD.

Grotere vloot dan Schiphol

Topman Gerrit Spijksma zegt dat de bussen zullen worden ingezet bij de start van de nieuwe concessie voor de twee provincies half december. De vloot elektrische bussen zal waarschijnlijk de grootste in Europa zijn. Amsterdam en Schiphol zijn nu koploper met ongeveer 100 elektrische bussen.

400 kilometer op een lading

Ebusco in Deurne levert 60 elektrische bussen voor het streekvervoer. Deze bussen kunnen 400 kilometer rijden zonder bijladen. ING en de horecafamilie Van der Valk zijn medeaandeelhouder in deze start-up.

De 45 bussen die Qbuzz bij VDL laat maken en de 55 die uit Frankrijk komen, zijn extra lange stadsbussen van 18 meter.

Helft elektrisch, helft biodiesel

De elektrische bussen vervangen de 45 stadsbussen van VDL in Groningen, Emmen en Assen. Ook 59 Q-link-bussen van VDL worden elektrisch, net als 60 streekbussen van Ebusco in de provincies Groningen en Drenthe. In 2030 wil Qbuzz 100 procent CO2-vrij rondrijden.

Ongeveer de helft van het wagenpark van Qbuzz bestaat vanaf eind dit jaar uit elektrische bussen. De rest van de bussen rijdt op HVO; een kunstmatige biodiesel.

Het kost tijd om op te laden en dat heeft effect op de dienstregeling Attie Sijpkes - OV-Bureau Groningen Drenthe

Opladen in de stalling of onderweg

Woordvoerster Attie Sijpkes van het OV-Bureau Groningen Drenthe zegt tegen RTV Drenthe dat er twee typen bussen rijden: één dat alleen oplaadt in de stalling en één type dat ook onderweg bijlaadt. 'Het kost tijd om op te laden en dat heeft effect op de dienstregeling. Met die puzzel zijn Qbuzz en wij nu bezig', zegt Sijpkes.

De bussen die alleen 's nachts opladen, hebben een dusdanig grote batterij dat ze volgens de dienstregeling kunnen rijden tot ze weer in de stalling gaan. De oude bussen die door de elektrische variant vervangen worden, gaan volgens Qbuzz waarschijnlijk terug naar de leverancier.

Tien extra waterstofbussen

Maandag maakte Qbuzz op een eigen persconferentie bekend dat ze ook al tien extra waterstofbussen wil aanschaffen, zodat er in ons gebied niet 22, maar 32 waterstofbussen rijden. Die bussen vervangen de bussen op biodiesel, maar er moet nog wel geld beschikbaar voor worden gesteld.

Lees ook:

- Mogelijk tien extra waterstofbussen naar Groningen en Drenthe