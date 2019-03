Groep ontkent mishandeling ex-lid No Surrender

Zes verdachten, onder wie meerdere No Surrender-leden, ontkennen ten stelligste dat zij in november 2016 een geroyeerd lid van de motorclub hebben afgeperst, gegijzeld en mishandeld.

Dat blijkt in de rechtbank in Groningen, waar dinsdag een strafzaak tegen de groep is hervat.

Politie gehoord over ontbrekende verslagen

De zaak kwam vorig jaar maart stil te liggen doordat de rechter vraagtekens plaatste bij de politieverhoren. Passages in transcripties zouden ontbreken of zijn aangepast en van sommige verhoren was geen verslag. Een aantal politiefunctionarissen is hierover gehoord.

Strijkijzer

Volgens het slachtoffer werd het geroyeerde lid mishandeld door de vijf mannen en een vrouw. Zij hadden gedreigd zijn vingers af te knippen en een tatoeage met een strijkijzer weg te branden. De man werd gewond en halfnaakt achtergelaten in de buurt van een bos bij Glimmen.

'Klopt niks van', zei een van de verdachten dinsdag. De rest sloot zich daar bij aan.

Voor de behandeling van de zaak zijn vijf dagen uitgetrokken.

