Groep ontkent mishandeling ex-lid No Surrender (update)

Zes verdachten, onder wie meerdere (ex-)leden van No Surrender, ontkennen ten stelligste dat zij in november 2016 een geroyeerd lid van de motorclub hebben afgeperst, gegijzeld en mishandeld.

Dat bleek dinsdag in de rechtbank in Groningen, waar de strafzaak tegen de groep is hervat.

Financieel conflict

Volgens het slachtoffer is hij in de nacht van 7 op 8 november 2016 mishandeld door de vijf mannen en een vrouw, op meerdere plekken in de provincie Groningen.

De aanleiding was een financieel conflict binnen No Surrender. Hij moest van voormalig 'World Captain' Henk Kuipers een boete van vijfduizend euro betalen.

Strijkijzer

De groep had gedreigd vingers af te knippen en een tatoeage met een strijkijzer weg te branden. Hij werd na een rit in een busje gewond en halfnaakt achtergelaten in de buurt van een bos bij Glimmen. Na een ziekenhuisbezoek was hij opnieuw bedreigd.

'Klopt niks van', zei de oudste verdachte (38) dinsdag. Dat de politie bloedsporen van het slachtoffer op zijn handschoenen vond, kon hij niet verklaren. De anderen, tussen de 28 en 34 jaar, ontkenden ook alles.

Gevlucht naar slaapkamer

Na zijn 'bad standing' bleef het destijds 47-jarige slachtoffer contact houden met Rianne H. (31) uit Eelde, de vrouwelijke verdachte. Hij zegt op 7 november 's avonds bij haar thuis te zijn mishandeld. H. had het strijkijzer aangezet.

Volgens de vrouw, die zegt geen lid van No Surrender te zijn, was het slachtoffer inderdaad in haar woning. Toen er plotseling vijf mannen binnenkwamen, vluchtte ze naar eigen zeggen naar een slaapkamer. 'Ik ben naar beneden gegaan toen iedereen weg was.'



Telefoonverkeer

Op basis van getraceerd telefoonverkeer vermoedt de politie dat de zes in de bewuste nacht regelmatig contact hadden.

Daar kan de groep zich weinig van herinneren, behalve dat eventuele gesprekken niks met een mishandeling te maken hadden.



Videoverbinding

Het slachtoffer volgt het proces via een videoverbinding. Er komen nog vier zittingsdagen, waarbij ook de mishandeling van een ander ex-lid aan bod komt.

De strafzaak kwam vorig jaar maart stil te liggen doordat de rechter vraagtekens plaatste bij de politieverhoren. Passages in transcripties zouden ontbreken of zijn aangepast en van sommige verhoren was geen verslag. Een aantal politiefunctionarissen is hierover gehoord.

Maandag strafeisen

Voor de behandeling van de zaak zijn in totaal vijf dagen uitgetrokken. Deze week worden alle feiten behandeld, maandag komt de Officier van Justitie met de strafeisen.

Update: meer informatie in het hele bericht toegevoegd.

