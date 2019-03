Schuld van noodlijdend Lycurgus is 150.000 euro

Het gaat daarbij om (spelers)salarissen, een belastingschuld en rekeningen voor bijvoorbeeld zaalhuur, vervoer en shirts.

Erwin Rob

Daarnaast krijgt de club nog 30.000 euro van voormalig geldschieter en technisch manager Erwin Rob, maar een deurwaarder is al maanden tevergeefs bezig het geld bij de Delfzijlster zakenman te innen. Mocht de deurwaarder daar in slagen, dan is de schuld al met een deel afgenomen.

Kaartverkoop

Ook voor volgend seizoen staat nog een bedrag open. 'Bijvoorbeeld van betalingsregelingen die langer doorlopen', zegt bestuurslid Rianne Folkerts. 'Voor dit seizoen hopen we de schuld natuurlijk te verminderen door bijvoorbeeld de kaartverkoop voor de wedstrijden in de kampioenspoule. Op 30 maart spelen we tegen Dynamo in MartiniPlaza, de rest spelen we in het eigen Alfa-college Sportcentrum. We hopen dat daar veel mensen op af komen', vervolgt Folkerts.

'Daarnaast zijn er wedstrijdsponsoren die geld rondom de wedstrijden in het laatje brengen. Ook komen er nog acties vanuit de club en vanuit supporters die hopelijk voor extra geld zorgen. We lopen ons het vuur uit de schenen', aldus Folkerts.

Of de club het einde van het seizoen haalt, is de vraag. 'We zijn daar nu druk mee bezig om dat te bekijken', zegt penningmeester Wim Wolfs. 'Tot nu toe lijkt het daar wel op. Dat hangt bijvoorbeeld ook af van de recettes en sponsorafspraken. In de loop van maart wordt daar meer over duidelijk', besluit hij.

Lycurgus vs. Zoodsma

Naast het financiële conflict met Rob speelt ook de door Ronald Zoodsma aangespannen rechtszaak tegen Lycurgus. De voorganger van de huidige coach Arjan Taaij eist 28.800 euro achterstallig salaris. Zoodsma heeft zelfs tijdelijk beslag laten leggen op de rekeningen van zijn voormalige werkgever, maar trok die beslaglegging na korte tijd weer in. Op 15 maart is de zitting voor de rechter. De club ziet de zaak met vertrouwen tegemoet.

Hoofdsponsor

RTV Noord berichtte twee weken geleden over de zorgelijke situatie waar de landskampioen uit Groningen in zit. Naast de schuld en de financiële conflicten is er nog steeds geen nieuwe hoofdsponsor voor volgend seizoen en het bestuur is in twee jaar tijd meer dan gehalveerd. Interim-voorzitter Bert Eissens stapte per direct op in aanloop naar de verloren bekerfinale.

Licentie

De financiële en bestuurlijke problemen kunnen gevolgen hebben voor de licentie van volgend seizoen. Volleybalbond Nevobo heeft de eisen voor de jaarlijkse verlenging van de licentie verscherpt en de kans bestaat dat die wordt ingetrokken. 'En wij behandelen Lycurgus niet anders dan andere clubs', liet de bond twee weken geleden al weten.

Schuldenhistorie

Lycurgus heeft al langer financiële problemen. In 2013 en 2015 vermeldden de toenmalige voorzitters ook al dat er schulden waren. In 2013 werden de schulden door toenmalig voorzitter Cees-Jan Gieskes op ongeveer 40.000 euro geschat; twee jaar later sprak zijn opvolger Mark Boumans van 100.000 euro.

De drievoudig landskampioen verloor de tweede wedstrijd in de kampioenspoule van Orion en is naar de tweede plaats gezakt. Woensdag staat de thuiswedstrijd tegen koploper Sliedrecht Sport op het programma, om 19.00 uur in het Alfa-college Sportcentrum.

