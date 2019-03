Man mishandelt op Airport Eelde nieuwe vriend van ex

Een 45-jarige man uit Groningen die de nieuwe vriend van zijn ex in juni 2017 op Airport Eelde in zijn gezicht stompte, is dinsdag door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van dertig uur.

De Stadjer achtervolgde de nieuwbakken vlam van zijn ex-vrouw toen die op het vliegtuig wilde stappen naar Noorwegen.

Rake klappen

De Groninger had gehoord dat zijn vrouw een nieuwe vriend had. Die zou naar Noorwegen afreizen. Uit angst dat zijn ex mee zou gaan naar Noorwegen, ging de Stadjer in een vlaag van jaloezie naar Airport Eelde.

Hij parkeerde daar zijn auto naast die van zijn rivaal. De nietsvermoedende nieuwe vriend stapte uit zijn auto en kreeg meteen een paar rake klappen van de Stadjer.

Stompen in gezicht

Reizigers en een taxichauffeur waren getuigen van de vechtende mannen. Die werden vervolgens door de Marechaussee uit elkaar gehaald. Het slachtoffer hield licht letsel over aan de stompen in zijn gezicht, maar hij deed wel aangifte.

De Stadjer zei tijdens de zitting tegen de rechter dat hij graag een boete wilde, maar de rechter was onvermurwbaar.

Eerder voor de rechter

De Groninger is eerder voor de rechter geweest wegens huiselijk geweld. Dat was in 2010.