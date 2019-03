Studenten in de bres voor 'zwakke' master: 'Heb nog nooit zo veel geleerd'

De lage beoordeling die de masteropleiding Healthy Ageing Professional van de Hanzehogeschool in de Keuzegids heeft gekregen, heeft tot onbegrip geleid bij veel betrokken studenten en oud-studenten. Zij herkennen zich totaal niet in de resultaten.

'Ik vraag mij af of de vragen van deze enquête wel van toepassing zijn op zo'n innovatieve master', laat student Tinke Noest aan RTV Noord weten.

Studievergelijker

En zij is niet de enige. Diverse (voormalige) studenten van de masteropleiding Healthy Ageing Professional laten weten het niet eens te zijn met het oordeel van de Keuzegids. Dat medium baseert haar oordeel vooral op de Nationale Studenten Enquête (NSE), die jaarlijks door studenten wordt ingevuld.

De Keuzegids vergelijkt studies met elkaar en wordt door veel studenten gebruikt in het maken van een studiekeuze. Volgens Keuzegids-hoofdredacteur Bas Belleman treft hun methodiek geen blaam, omdat het slechts een eindrapport is van de Nationale Studenten Enquête en de keuring van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Om een goed oordeel over een studie te kunnen vellen, selecteren we alleen vragen die relevant zijn Bas Belleman - Hoofdredacteur Keuzegids

De NSE is een enquête onder 300.000 studenten, die jaarlijks in het voorjaar gehouden wordt. De meeste studenten zijn dan halverwege hun masteropleiding. De NVAO is een zesjaarlijkse toetsing door deskundigen en wordt voor tweetiende meegerekend in het rapport.

Oordeel vellen

Belleman legt uit dat het klopt dat studenten via de Nationale Studenten Enquête (NSE) vragen voorgelegd kunnen krijgen, die mogelijk niet van toepassing zijn op hun opleiding. 'Maar om een goed oordeel over een studie te kunnen vellen, selecteren we alleen vragen die relevant zijn', zegt hij daarover.

'Als in de NSE bijvoorbeeld een vraag staat over wat je van een docent Engels vindt, maar je op school geen Engelse les krijgt, selecteren we die vraag ook niet voor het oordeel over die studie', aldus de hoofdredacteur.

Enquêtemoment van belang

Het moment waarop de enquête wordt afgenomen blijkt bovendien van groot belang bij de beoordelingen van de masteropleiding Healthy Ageing Professional aan de Hanzehogeschool.

'Tijdens het invullen van de enquête zat ik in een ontwikkeling richting professionele volwassenheid als verandermanager', vertelt Marloes van der Linde, die de master Healthy Ageing Professional inmiddels heeft afgerond. Vernieuwende onderwijsmethodes zorgden ervoor dat ze na haar studie uit haar comfortzone durfde te komen, zo vertelt ze.

Tijdens het invullen van de NSE zat ik in mijn professionele puberteit Marloes van der Linde - Healthy Ageing Professional

'Hoe denk je dat een kind zijn of haar ouders beoordeelt midden in de puberteit? Niet erg positief. Zo zat ik tijdens het invullen van de NSE in mijn professionele puberteit', legt ze uit.

Het moment waarop ze de enquête invulde, geeft volgens haar totaal geen goed beeld van hoe ze haar master nu waardeert, hoeveel ze uiteindelijk geleerd heeft en wat haar niveau als professional nu is.

'Door de master heb ik in een jaar tijd meerdere innovatie- en zorgtechnologieprojecten met succes opgezet en geleid bij mijn werkgever ZINN. Als ik de enquête nu zou invullen, zou ik dat een stuk positiever doen dan tijdens de master.'

'Ingewikkelde fase'

Paulien van der Meulen-ter Braake is afgestudeerd in de eerste lichting Healthy Ageing Professional en vulde de enquête eveneens in. Ook zij denkt dat de negatieve uitkomst vooral te maken heeft met het tijdstip van de enquête.

Met de wetenschap van nu zou ik de enquête positiever invullen dan ik destijds heb gedaan Paulien van der Meulen-ter Braake - Healthy Ageing Professional

'Op dat moment zaten ik en mijn medestudenten in een ingewikkelde fase van de innovatieopdracht, wat de beleving van de opleiding negatief beïnvloedde', blikt ze terug. 'Met de wetenschap van nu zou ik de enquête positiever invullen dan ik destijds heb gedaan. Ik ervaar de opleiding als zeer waardevol en het heeft mij veel gebracht.'

Oud-studente Marlous van Dalsem heeft dezelfde mening als Paulien. 'Ik heb echt genoten van mijn tijd op deze master en heb nog nooit zo veel geleerd van de betrokken docenten', vertelt ze. 'Healthy Ageing Professional is geen dertien in een dozijn-master, maar eentje die echt het verschil wil maken.'

Hbo-monitor

Volgens Constance Dutmer van Studiekeuze123, die de NSE verspreidt, is er een apart moment waarop alumni hun master kunnen beoordelen. Dat gebeurt via de zogeheten hbo-monitor van de Vereniging Hogescholen. Die wordt anderhalf jaar na afstuderen afgenomen.

'De scores op de vragen: 'Zou je achteraf de studie opnieuw kiezen?' en de tevredenheid over de basis die de studie biedt om te starten op de arbeidsmarkt, worden, bij voldoende respons, in de monitor getoond', aldus Dutmer.

'Significant lager'

De masteropleiding HealthyAgeing Professional scoort in de NSE op een schaal van vijf sterren gemiddeld een 3,3. Een resultaat dat volgens de Keuzegids-hoofdredacteur als relatief moet worden gezien. Belleman: 'Als veel andere opleidingen die we hebben beoordeeld een 4 of hoger scoren, dan scoort deze opleiding significant lager.'

Een enquête voortaan ondermijnen is ook niet de oplossing Bas Belleman - Hoofdredacteur Keuzegids

Volgens Belleman wordt de Keuzegids nogal eens bestempeld als boeman als er een slechte beoordeling uit de bus komt rollen. 'Jullie kijken alleen maar naar cijfers, krijgen we dan te horen. Maar we doen juist onze uiterste best om zulke cijfers te duiden.'

Hoop op betere resultaten

De Hanzehogeschool stak, naar aanleiding van het oordeel van de Keuzegids, hand in eigen boezem door aan te geven in gesprek te gaan met de betrokken studenten en andere studieprogramma's te maken. Belleman noemt die reactie 'bewonderenswaardig'.

'We hebben ook weleens met hogescholen te maken gehad die op basis van ons oordeel besloten zo'n enquête voortaan maar te ondermijnen. Dat is ook niet de oplossing. De manier waarop de Hanzehogeschool reageert, is in mijn ogen veel beter en biedt hoop op betere resultaten in de toekomst.'

Uitschieters

Dat er diverse studenten in de bres springen voor hun opleiding, nu die als zwak bestempeld wordt, noemt Belleman tot slot een goede zaak. 'Maar wij verzinnen de scores echt niet', stelt hij. 'Er zullen echt studenten zijn die de master Healthy Ageing negatief hebben beoordeeld. Er zitten altijd uitschieters bij.'

