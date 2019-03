Nieuw waterlab: 'Licht, open en ultramodern. Ik ben er trots op'

Waterschap Hunze en Aa's heeft in Veendam het gloednieuwe laboratorium in gebruik genomen (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Waterschap Hunze en Aa's heeft in Veendam het gloednieuwe laboratorium in gebruik genomen. Het ultramoderne pand staat pal naast het hoofdkantoor aan het Aquapark.

Het ontwerp is licht en open. Voorbijgangers kunnen naar binnen kijken en de medewerkers aan het werk zien.

Verhuisd vanuit Assen

'Ik ben hartstikke blij met dit gebouw en ik ben er trots op dat we het in zo'n korte tijd hebben gebouwd', zegt Robert Boonstra, hoofd van het laboratorium. Begin vorig jaar begon de bouw van het pand, nu is het ingericht en zijn de dertig medewerkers verhuisd vanuit Assen.

In het lab in Assen werden jarenlang de watermonsters geanalyseerd. Maar toen de eigenaar van het huurpand besloot het gebouw te slopen, zocht het waterschap naar een nieuwe plek. Die was snel gevonden, want op het eigen terrein in Veendam was nog een strook grond beschikbaar.

Bijna energieneutraal

Het gebouw is zo duurzaam mogelijk gemaakt. Met aardwarmte, triple-glas en een sedum-dak is het pand bijna energieneutraal en gasloos. Boonstra: 'Alleen als het twintig graden gaat vriezen, dan moeten we bijstoken. En voor een aantal analyseprocessen hebben we gas nodig, maar dat is heel weinig.'

Chemisch analist Ellie Bosma reed jarenlang vanuit haar woonplaats Emmen naar Assen. Nu moet ze naar Veendam en hoewel de reis vijf minuten langer duurt dan voorheen, vindt Bosma dat geen enkel probleem.

Werken bij daglicht

'Het is een feest om in dit mooie pand te werken. Het is licht en ruim opgezet en in Assen was het donker, oud en hokkerig. Hier is alles veel praktischer en logischer ingericht. En je werkt bij daglicht.'

In het laboratorium worden watermonsters onderzocht voor zowel Hunze en Aa's als collegawaterschap Noorderzijlvest. Het gaat dan onder meer om onderzoek van oppervlakte en zwemwater.

Vijf miljoen

Helemaal zonder slag of stoot ging de bouw overigens niet: doordat een aantal kostenposten op de begroting waren vergeten, vielen de kosten twee keer zo hoog uit: in plaats van 2,5 miljoen euro moest Hunze en Aa's vijf miljoen euro aftikken.

