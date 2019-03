Gasberaad en GBB blij met parlementaire enquête, 'maar had meteen moeten gebeuren'

Het Groninger Gasberaad is heel blij dat er een parlementaire enquête komt over de gaswinning in Groningen.

Volgens de belangenvereniging voelt het onderzoek als erkenning dat er iets niet goed is gegaan. 'We vinden al jaren dat er publieke verantwoording moet worden afgelegd voor wat er allemaal fout is gegaan. Het is fijn dat dit nu gaat gebeuren. Dat helpt ook voor de Groningers in het proces om weer te herstellen', zegt secretaris Susan Top.



'Geklooi blijft'

Het Groninger Gasberaad vindt het wel jammer dat de enquête pas in gang wordt gezet als de schadeafhandeling en de versterking van de meest risicovolle woningen goed op gang zijn gekomen.

'Een enquête had kunnen helpen om het geklooi te doorbreken. Maar nu blijft het geklooi. Straks wordt er dan geconcludeerd dat dingen anders hadden gemoeten, maar daar hebben we dan niks meer aan. Dat geeft toch wel een minder blij gevoel. Die enquête had meteen moeten gebeuren. We willen er niet meer op hoeven wachten', aldus Top.

'Wie is er verantwoordelijk?

Eenzelfde reactie komt van de Groninger Bodem Beweging. Jelle van der Knoop, voorzitter, vindt het belangrijk dat nu na al die jaren, duidelijk wordt wie er verantwoordelijk was voor welk besluit. 'Dat is nodig voor het vertrouwen van Groningen in Den Haag.'

Volgens hem moet ook duidelijk worden hoe de contacten liepen tussen de overheid en Shell en ExxonMobil. Hij hoopt dat boven tafel komt hoe lang betrokkenen al op de hoogte waren van de feiten over de bevingen en het beleid na de beving van 2012 bij Huizinge. Met een kracht van 3,6 was dat de zwaarste in Groningen.

Lees ook:

- Tweede Kamer unaniem voor parlementaire enquête gaswinning