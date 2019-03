Noordpool Orkest opent North Sea Jazz Festival

'Dit is zeker een droom. North Sea Jazz is hét jazzfestival van Nederland. Als je dat mag openen met je eigen begonnen bandje tien jaar geleden, dan ben je wel trots.'

Het Groningse Noordpool Orkest van dirigent en oprichter Reinout Douma is de opener van North Sea Jazz dit jaar.

José James

Het orkest speelt samen met de Amerikaanse zanger José James zijn Bill Withers-project 'Lean on me'. 'We breiden ons orkest voor die gelegenheid wat uit', vertelt Douma.

'Normaal spelen we met 42 musici; op North Sea Jazz is de strijkersbezetting veel voller en spelen we met 74 musici.' Die extra musici komen uit een vaste pool van het orkest.

Joni Mitchell

Douma zegt dat het Noordpool Orkest al langer contact had met Mojo, de organisator van het North Sea Jazz Festival. Het Noordpool Orkest speelde eind vorig jaar zijn 'Songs of Joni Mitchell' op twee kleinere festivals en dat is blijkbaar in goede aarde gevallen.

North Sea Jazz is van 12 tot en met 14 juli in Ahoy Rotterdam.

