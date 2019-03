Cel voor Zweedse stalker zangeres Hiske Oosterwijk

De straf is lager dan de eis van vijftien maanden. Het Openbaar Ministerie ging ervan uit dat de Zweed drie jaar lang de zangeres lastigviel. De rechtbank komt op een kortere periode, namelijk twee jaar. Wel moet hij de zangeres een schadevergoeding van ruim 2500 euro betalen.

Mails, telefoontjes en voicemailberichten

De man uit Zweden was verliefd op de zangeres. Zij dacht hier anders over. De Zweed werd uiteindelijk op 11 augustus in een café in Groningen aangehouden. Hij was daar, omdat de zangeres daar ook was.

Daarnaast overlaadde de man de Groningse met mails, telefoontjes en voicemailberichten. Ook bezocht hij haar ouders in Mantgum. Hij liet daar brieven en cadeautjes achter. Beiden ontmoetten elkaar in 2014 in een café. Ze onderhielden contact via mail en Facebook.

'Ongemakkelijk gevoel'

De zangeres kapte dit contact af, omdat ze er een 'ongemakkelijk gevoel bij kreeg'. De Zweed kon dit niet verkroppen en zocht weer contact. Dit mondde medio 2016 uit in belaging. De man voelde zich eenzaam en wilde dat de vrouw hem hielp.

Uit onderzoek blijkt dat de man kampt met narcistische persoonlijkheidsstoornissen en een depressieve stoornis. De daad kan hem daardoor in verminderde mate worden aangerekend.

Dreigen met zelfdoding

De man dreigde een paar jaar geleden met zelfdoding als hij de zangeres niet te spreken kreeg. Zij sprak daarom tijdelijk weer met hem. Hem duidelijk maken dat ze niets met hem wilde, lukte haar niet.

Naast de celstraf kreeg de man een contactverbod opgelegd. Hij mag de zangeres en haar ouders niet meer benaderen. Ook mag hij niet in de gemeente Groningen komen en ook niet in Mantgum.

Spijt

Na het aanhoren van het vonnis zei de man tegen de rechter 'dat het hem spijt dat hij zoveel lijden heeft veroorzaakt. Als ik mij van mijn leven had beroofd was het nog meer lijden geweest voor haar.'

