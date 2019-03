Eikenaar over parlementaire enquête: 'Bittere, bittere noodzaak'

'Dat-ie er komt is bittere, bittere noodzaak. Volgens mij moet de onderste steen boven, bijvoorbeeld over 2013, toen de gaswinning plotseling enorm omhoog ging terwijl er een jaar eerder een zware aardbeving in Huizinge was'.

Gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) is blij met de aankondiging van de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen. Maar kritisch is hij ook. 'De motie biedt wel heel veel ruimte om de enquête heel erg naar de toekomst door te schuiven. Dat vind ik teleurstellend.'

Zo kort mogelijke termijn

De provinciebestuurder pleit ervoor de parlementaire enquête op zo kort mogelijke termijn te houden. Wat die termijn precies inhoudt? 'Je moet nu starten met de voorbereidingen, en zodra je er klaar voor bent moet je hem houden. Wat er nu ligt, biedt wel veel ruimte voor uitstel.'

'Bewoners verdienen alles te weten'

'Als je zo veel ellende in een gebied aanricht, dan verdienen bewoners het om alles te weten over hoe dat gekomen is', stelt Eikenaar. 'En daarnaast: de mechanismen die eraan ten grondslag hebben gelegen, die moeten ook in beeld komen, om die daarna te ontmantelen.'

