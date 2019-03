Wiebes steunt parlementaire enquête gaswinning

'Net als de Tweede Kamer hoop ik dat een parlementaire enquête kan bijdragen aan het herstel van vertrouwen van de Groningers', schrijft minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat in een verklaring.

Wiebes erkent dat de gaswinning grote gevolgen heeft gehad voor de Groningers in het aardbevingsgebied.

'Begrijpelijk'

'Gelet op de omvang en de impact van die gevolgen is het begrijpelijk dat de Tweede Kamer daarover een parlementaire enquête wil houden.'

De minister wil zich eerst richten op de nieuw versterkingsoperatie en de schadeafhandeling. Hij is dan ook blij dat de Tweede Kamer nog geen datum heeft geprikt en eerst wil wachten tot die zaken goed op orde zijn.

In eerste instantie stond in het voorstel van GroenLinks dat de voorbereidingen voor een parlementaire enquête in 2020 van start moeten gaan.

Verstoord

Na maanden onderhandelen met de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is afgesproken dat het parlementaire verhoor pas wordt uitgevoerd als de versterking en schadeafhandeling goed verlopen. Volgens Wiebes zouden beide zaken mogelijk worden verstoord door de enquête omdat de voorbereidingen veel tijd vragen van zijn ambtenaren.

