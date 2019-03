Lycurgus krijgt uitstel van volleybalbond bij aanvraag licentie

Dinsdag werd bekend dat het tekort van Lycurgus ongeveer 150.000 euro voor de rest van het seizoen bedraagt. 'Het gaat ons niet zozeer om de hoogte van het bedrag, maar wel het oplossen van het probleem. Er is nu niks veranderd wat betreft het proces waar we met Lycurgus in zitten', aldus een woordvoerder van de bond over dat bedrag.

Deadline is geweest

De Nevobo velt de komende weken een oordeel over de licentieaanvraag van Lycurgus. Net als elke andere club in Nederland moeten de Groningers voldoen aan verscherpte bestuurlijke en financiële eisen. Lycurgus heeft de deadline al overschreden, maar krijgt uitstel van de bond.

Half april uitsluitsel

'De komende weken hebben we een aantal gesprekken staan met de club. Ze moeten ons informeren en open kaart spelen. Rond half april besluiten wij welke clubs in Nederland ook volgend jaar in de eredivisie mogen spelen', aldus de woordvoerder.

Het tekort dat de drievoudig landskampioen heeft, bestaat onder andere uit een belastingschuld, (spelers)salarissen en rekeningen voor bijvoorbeeld zaalhuur en shirts.

