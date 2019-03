Provincie: vier ton voor 'buienradar voor vogels'

De bedoeling van het model is dat er minder vogelslachtoffers vallen door de windmolens in de Eemshaven. Door middel van een radar kan dan voorspeld worden hoeveel vogels wanneer over de Eemshaven vliegen. Op drukke momenten kunnen windmolens even worden stilgezet.

Geen energie

Op de momenten dat de windmolens stilstaan, leveren die logischerwijs geen energie. 'Je wilt dan ook dat de windmolens zo kort mogelijk stilstaan, en dat je het doet wanneer er daadwerkelijk vogels aankomen', zegt gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) erover.

De Universiteit van Amsterdam en twee bureau's hebben de opdracht gekregen om het model te maken, en verzamelden daarvoor afgelopen najaar al data. Dit voorjaar gebeurt dat opnieuw.

Stilstaan kost geld

Het bedrag van 373.920 euro dat de provincie voor het plan uittrekt zijn niet de enige kosten. Ook wanneer de molens straks stilstaan kost dat geld. 'Het is belangrijk dat daar geld voor wordt vrijgemaakt', stelt Homan.

