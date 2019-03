Dit Was De Week: Over een schokkende ontvoering en het moderne vasten

Na een volle nieuwsweek wil je vast weten of je nog iets hebt gemist. Bijvoorbeeld over de geruchtmakende rechtszaak tegen motorclub No Surrender, de miljoenen voor bevingsgemeenten en de sluiting van speelgoedwinkels.

Koude rillingen



Die krijg je wel van dit verhaal over de ontvoering van een verstoten lid van No Surrender. Op een ijskoude nacht in 2016 klopte hij wanhopig aan bij een boerderij in Glimmen. De bewoner blikt terug op die bijzondere ontmoeting.



Deze week werden de eisen tegen de verdachte motorclubleden bekend. Voor het slachtoffer is dat een pleister op de wond: 'Dankzij hen ben ik alles kwijt'.

Schot in de zaak

Een andere geruchtmakende zaak is die van de Korrewegschutter. Vrijdag, bij het begin van zijn hoger beroep, bekende Azim A. plots dat hij inderdaad student Sidney neer heeft geschoten. Door alle aandacht in de media had hij tot nu toe zijn mond gehouden. Met zijn bekentenis hoopt hij onder de opgelegde tbs-maatregel uit te komen.



Het moderne vasten

Woensdag was het Aswoensdag: het begin van de vastentijd. Maar is dat nog wel van deze tijd? Volgens bisschop Ron van den Hout gaat de traditie juist met zijn tijd mee. Want ook het wegleggen van je smartphone valt onder vasten.

'Het gaat om gediciplineerd omgaan met alles wat er op je afkomt. Alles wat je zonder controle consumeert en inneemt.'



Wat zullen we drinken?

Over zonder controle innemen gesproken: acht Groningse studentenverenigingen gaan het alcholgebruik aan banden leggen. Ze maken daarover afspraken met de gemeente. Zo hoopt burgemeester Peter den Oudsten excessen te voorkomen. Concrete maatregelen zijn er nog niet, maar de promotie van alcoholvrij bier ligt voor de hand. Volgens de GGD is het daarnaast belangrijk om het groepsgedrag te veranderen.



Spelen met winkels

Van de dertien Intertoys-winkels in onze provincie, gaan zeker drie vestigingen dicht. Dat zijn de winkels in Delfzijl, Leek en aan de Folkingestraat in Stad. Dat zijn eigen winkels van Intertoys. De franchisenemers zijn nog in gesprek over de toekomst van hun zaak.

Wat te doen met 15 miljoen?

Maandag werd bekend dat de aardbevingsgemeenten elk 15 miljoen euro krijgen uit het Nationaal Programma Groningen (NPG). Dat mogen ze uitgeven aan plannen die meteen uitgevoerd kunnen worden. Wat gaan de gemeenten ermee doen? Dat hebben we natuurlijk even nagevraagd.

De Slotplaat

Er komt een parlementaire enquête naar de gaswinning, maar niet op korte termijn. De Tweede Kamer stemde dinsdag unaniem in met een motie van GroenLinks. Dat zorgt voor een mooi onderonsje in de Kamer.



Bekentenis

