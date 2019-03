'Noorden niet geschikt voor de teelt van soja'

Terwijl er in 2018 landelijk meer soja is geteeld, is de teelt in Groningen, Friesland en Drenthe juist minder geworden.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal werd er in 2018 in Groningen, Friesland en Drenthe 89 hectare van het eiwitrijke gewas geteeld, ruim 100 hectare minder dan het jaar er voor. Landelijk steeg het areaal juist van 447 hectare naar 540 hectare.

Klimaat

Volgens Jaap Lingbeek van de agrarische onderneming Schoorlemmer, die actief is in Oost-Groningen, kan dat te maken hebben met het klimaat. 'In het noorden is het toch iets koeler en minder lang licht dan onder de grote rivieren', zegt hij.

Zijn collega Geert Bruggers is blij dat hij geen soja meer hoeft te verbouwen: 'Het saldo op de soja is niet meer toereikend en geeft geen plus meer ten opzichte van andere gewasssen'. Met andere woorden: er kan ten opzichte van bijvoorbeeld graan te weinig op worden verdiend.

Oktober

Daar komt nog bij dat de soja pas laat geoogst kan worden, namelijk in oktober. Bruggers: 'Doordat het dan vochtiger is heb je maar korte perioden dat je kunt oogsten, dat is toch een handicap voor dit gewas'.

In de afgelopen jaren werd de teelt gesubsidieerd. Omgerekend kregen boeren een bijdrage van ongeveer 200 euro per hectare. In 2018 werd die subsidie voor het laatst betaald. Ook daardoor is er bij de noordelijke boeren minder belangstelling voor de sojaboon.

Vroege rassen

Toch is het volgens Bruggers nog niet definitief over en uit met de sojateelt in het noorden: 'Mais was eerder ook een gewas dat niet paste, maar daar zijn ook vroegere rassen gekomen en dat ging prima. Misschien gebeurt dat met soja ook. We wachten eerst maar eens af.'

