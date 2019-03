Wim Pijbes wordt opperkeurmeester van TEFAF

Wim Pijbes wordt verantwoordelijk voor de keuring en de keuringscommissies van de drie TEFAF-kunst- en antiekbeurzen. Daarvan is er één in Maastricht en zijn er twee in New York.

De 57-jarige Pijbes, geboren in Veendam, volgt Henk van Os op. Beide mannen waren in het verleden ook al directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam.

Grote organisatie

Alle stukken die op de drie beurzen worden aangeboden, worden eerst gekeurd op authenticiteit, kwaliteit en conditie. Alleen al de keuringscommissies van TEFAF Maastricht is verdeeld in 28 categorieën met in totaal 180 deskundigen. De leden van de keuringscommissies zijn verbonden aan 114 verschillende instellingen uit veertien landen over de hele wereld.