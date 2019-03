Robben traint weer mee bij Bayern

Arjen Robben heeft de groepstraining bij Bayern München hervat. De 35-jarige oud-international, die bezig is aan zijn laatste seizoen bij de Duitse kampioen, stond sinds eind november aan de kant met een bovenbeenblessure.

Begin februari sloot de Bedumer ook al even aan bij de selectie van coach Niko Kovac, maar dat was van korte duur. Robben bleef last houden van zijn bovenbeen.

Gelijk met koploper

Bayern hervat de competitie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen VfL Wolfsburg. De ploeg van Kovac heeft na 24 speelronden net zoveel punten als koploper Borussia Dortmund.

