Henk Bleker nieuwe directeur Powerfield, bedrijf verhuist naar Groningen

Henk Bleeker is de nieuwe directeur van Powerfield, één van de grootste ontwikkelaars van zonneparken in Nederland. Het bedrijf krijgt een andere opzet, waarbij het hoofdkantoor van Dokkum naar Groningen verhuist.

Bleker is voormalig gedeputeerde in Groningen en oud-staatssecretaris van landbouw. Hij was als lid van de Raad van Advies al bij Powerfield betrokken en neemt nu het stokje over van oprichter en directeur Symen Jellema. Die trekt zich volledig terug uit het bedrijf.

Stevige structuur nodig

Powerfield groeit hard en volgens kersvers directeur Bleker wordt de organisatie daar op aangepast.

'We hebben een reeks projecten in de pijplijn, verspreid door het hele land. Daar hoort ook een stevige structuur en meer transparantie bij.' Volgens Bleker is dat belangrijk omdat Powerfield veel met overheden werkt, te maken heeft met belangen van burgers en veel gebruik maakt van subsidiëring.

Twintig projecten

Powerfield heeft naar eigen zeggen de afgelopen jaren 500 megawatt aan zonneparken ontwikkeld. Momenteel heeft de onderneming zo'n twintig zonneparkprojecten in voorbereiding of in ontwikkeling. In Groningen werkt het bedrijf nu aan de realisatie van zonneparken in Vlagtwedde en Midden-Groningen.

Verder heeft de ontwikkelaar projecten in Stadskanaal, Nieuwe Pekela, Sappemeer, Veendam, Leek en Buinerveen in voorbereiding. Dat zijn projecten waarvan de bouw waarschijnlijk in 2020 start.

Op de site van Powerfield staat dat het bedrijf 130 parken in ontwikkeling heeft, maar Bleker zegt dat dat getal gezien moet worden als het aantal locaties waar Powerfield nu 'bezig is'.

Zwaarder orgaan

Met het vertrek van oprichter Jellema komt Powerfield in handen van een deel van de circa vijftien medewerkers en medeoprichter Jean-Louis Bertholet. De Raad van Advies van Powerfield, waar naast Bleker ook oud-directeur van Groningen Seaports Harm Post deel van uitmaakte, wordt omgezet in een Raad van Toezicht. Dat is een wat zwaarder orgaan met meer controlerende bevoegdheden.

Omstreden grondtransacties

De reorganisatie heeft volgens Bleker geen verband met de omstreden grondtransacties waardoor Powerfield vorig jaar onder vuur kwam te liggen. NRC legde toen bloot dat Powerfield grote risico's neemt met geld van beleggers.

Daarmee kocht Powerfield gronden voor zonneparken om deze snel, vaak binnen een dag, voor een hoger bedrag door te verkopen aan Zonneperceel, een bv van Powerfield. Dat leverde Powerfield via de belastingen een flinke winst op. Ook werd duidelijk dat Powerfield voor 260 miljoen euro aan subsidies had opgestreken voor de bouw van zonneparken.

Afscheid

Van die bekritiseerde handelwijze is vorig jaar afscheid genomen, benadrukt Bleker. Wat ook zal veranderen is dat Powerfield vaker parken zelf zal beheren en exploiteren. Tot nu werden parken die waren gebouwd vaak snel doorverkocht.

Dat gebeurde bijvoorbeeld met het zonnepark in Veendam, dat aan een Chinese firma werd overgedaan, die het weer doorverkocht aan een Duits bedrijf. Parken in Gasselternijveen, Coevorden en Dokkum werden verkocht aan NUON.

Doorverkoop

'Doorverkoop is in deze fase van het bedrijf het meest logische', licht Bleker toe. Het geeft Powerfield de financiële armslag om de ontwikkeling van parken te kunnen financieren. De realisatie van een park is kostbaar: bouw van één hectare kost circa 7 ton.

Bleker: 'Beleid in de vervolgfase wordt dat we niet alleen een kavel gereed maken voor ontwikkeling van een zonnepark, maar dat we deze ook geheel of deels zullen exploiteren.'



