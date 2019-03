De gebeurtenis dateert van begin november 2016. De man aan de voordeur blijkt een 47-jarige Stadjer die de toorn van motorclub No Surrender over zich heen heeft gekregen.



Dinsdag is de strafzaak hervat tegen zes verdachten, onder wie meerdere No-Surrenderleden. De groep ontkent alle betrokkenheid.

Mishandeld en bedreigd

De groep zou het slachtoffer met 'bad standing' uit de club hebben gezet. Dat gebeurt als een lid zich niet aan de regels houdt of uit eigen beweging de club verlaat. Volgens het slachtoffer is hij mishandeld: de clubleden hadden gedreigd zijn vingers af te knippen en een tatoeage met een strijkijzer weg te branden.



Ik zag een man met ontblote benen en witte sokken aan de voeten. Hij was echt wanhopig Hendrik-Jan Ubels - Bewoner die slachtoffer vond

Aardedonker

De man wordt uiteindelijk gewond en halfnaakt achtergelaten in de buurt van een bos bij Glimmen. Wanhopig belt hij aan bij de boerderij van Ubels. Die is op zijn hoede.

'Ik liep naar de deur en zag in eerste instantie niemand, want het was aardedonker. Ik liep weer naar binnen, maar opeens hoorde ik een stem: help ik ben ontvoerd! Toen zag ik een man met ontblote benen en witte sokken aan de voeten. Ik zag dat hij echt wanhopig was.'

De boerderij van Hendrik-Jan Ubels (Foto: Peter Steinfort/RTV Noord)



Rugdekking

Ubels vertrouwde de zaak voor geen meter en knipt eerst de buitenverlichting aan. Achter zijn rug geeft zijn dochter rugdekking.

'Ik had terloops wel een mes meegenomen, die had ik achter mijn rug. Het was toch half één 's nachts. Dat is geen normaal tijdstip.'



Hij bloedde aan zijn oor, had een heel dik oog en greep steeds naar zijn hoofd. Ze hadden hem goed toegetakeld Hendrik-Jan Ubels - Bewoner die slachtoffer vond

Steenkoud

Al snel blijkt dat de halfnaakte man niets kwaads in de zin heeft, maar juist zélf slachtoffer is. Ubels dochter belt 112 en aan de keukentafel doet de man zijn verhaal. Gewond en wel.

'Hij bloedde aan zijn oor, had een heel dik oog en greep steeds naar zijn hoofd. Ze hadden hem best goed toegetakeld', zegt Ubels. 'Bovendien had hij het steenkoud met zo weinig kleren aan. Het vroor die nacht vier, vijf graden. Hij was dan ook blij met mijn vloerverwarming.'

Serieuze zaak

Tien minuten na het belletje met de meldkamer arriveert de politie al. Niet veel later stopt er ook een ambulance voor de deur. De man wordt voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht en Ubels blijft geschrokken achter. Het volledige verhaal hoort hij pas later.

'Hij vertelde me alleen maar dat hij ontvoerd en gedrogeerd was. Meer details gaf hij niet. toen ik die later te weten kwam, heb ik me wel achter het oor gekrabd. Dit is toch wel een serieuze zaak geweest.'

