Lees terug: Donar speelt in bloedstollend duel gelijk tegen Oostende

Dourisseau brengt de bal op, Koenis loopt mee. Kesteloot moet in de achtervolging namens Oostende (Foto: Orange Pictures/Jan Kanning)

De Belgen leken in de slotfase aan het langste eind te trekken, maar een score en benutte bonus vrije worp van Teddy Gipson zorgden voor een gelijke stand. Hier ging lang overleg bij de wedstrijdtafel aan vooraf. De bezoekers kregen uiteindelijk nog balbezit met 0,3 seconden op de klok om te zorgen voor de winst, maar misten hun laatste schot.

De return is op woensdag 13 maart om 19.00 uur in de Belgische kustplaats. Lees het wedstrijdverloop terug via onderstaand liveblog: