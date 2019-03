Rust: Duel tussen Donar en Oostende bij rust in evenwicht: 35-35

De basketballers van Donar spelen vanavond in MartiniPlaza het eerste duel in de achtste finales van de Europe Cup. De kampioen van België, Filou Oostende, is de tegenstander.

De wedstrijd begint om 19.30 uur in MartiniPlaza en is vanavond live te volgen bij RTV Noord via een livestream en liveblog.



Recordkampioen

Oostende is recordkampioen van België met negentien landstitels. De afgelopen zeven jaar werd het landskampioenschap gevierd. De Belgen werden dit seizoen nipt uitgeschakeld in de Champions League en zakten vervolgens af naar de Europe Cup.



Chase Fieler

Het duel staat mede in het teken van het weerzien met voormalig Donar-speler Chase Fieler. De Amerikaanse forward speelde twee seizoenen in Groningen (2015-2017). Hij pakte onder leiding van coach Erik Braal vier prijzen: twee landstitels, een beker en een supercup. Daarnaast werd hij in 2017 verkozen tot MVP van de play-offs.



Kijk live

De wedstrijd tegen Oostende begint dinsdagavond om 19.30 uur en is live te volgen via onderstaande stream. Het commentaar wordt verzorgd door Karel-Jan Buurke en Hein Gerd Triemstra.