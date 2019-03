Analyse: Parlementaire enquête als verkiezingsworst?

Hun hoop is onder meer gevestigd op de parlementaire enquête over de gaswinning waar de hoofdrolspelers onder ede worden verhoord. Door het voorstel van GroenLinks, dat unaniem wordt gesteund in de Tweede Kamer, lijkt zo'n parlementair verhoor een stap(je) dichterbij.

De uitkomst van een enquête is voor veel Groningers misschien van ondergeschikt belang. Ze willen vooral voormalig gasminister Henk Kamp, zijn opvolger Eric Wiebes en directeuren van de NAM, Shell en Exxon zien zweten als ze oog in oog zitten met hun verhoorders. Het hopen is dan natuurlijk op vlijmscherpe commissieleden waar deze hoofdrolspelers inderdaad klotsende oksels van krijgen.

Maar voordat het zover is, moet er nog veel gebeuren. Zo staat er geen datum geprikt in het voorstel van GroenLinks. Niet eens een jaartal. Na maanden onderhandelen heeft Kamerlid Tom van der Lee (GL) tijdens het voorjaarsreces de regeringspartijen aan zijn kant gekregen, op voorwaarde dat er geen jaartal wordt genoemd, en dat de voorbereidingen voor een enquête pas beginnen als de schadeafhandeling en de versterking goed verlopen.

Om aan beide voorwaarden te voldoen moet nog wel een aantal wetten worden gemaakt en goedgekeurd. De hoop van alle partijen is dat deze zaken nog dit jaar zijn geregeld. Ook minister Wiebes heeft tijdens de laatste debatten laten weten hier hard aan te werken om dit mogelijk te maken.

Met potlood kunnen we dan noteren dat in 2020 misschien wordt begonnen aan de voorbereidingen van de parlementaire enquête. Er moet een onderzoeksvraag worden geformuleerd, er wordt een verhoorcommissie samengesteld en daarna duurt het nog lange tijd voordat alle betrokken partijen hun stukken boven tafel hebben.

De ervaring leert in dit hoofdpijndossier dat alles wat met potlood is opgeschreven ook zomaar weer uitgegumd kan worden. Het zal niet voor het eerst zijn dat zaken vertraging oplopen. Kortom, het kan nog wel jaren duren voordat de hoofdrolspelers in het gasdossier daadwerkelijk aan de tand worden gevoeld.

Wat hebben de Groningers dan aan dit voorstel? SP-Kamerlid Sandra Beckerman noemt het een bliksemafleider. 'Er staat niks anders in het voorstel dan we al wisten: hij komt er ooit, maar wanneer is nog steeds onduidelijk.' Ondanks haar voorbehouden heeft ze het voorstel overigens wel gesteund.

Daarnaast is de timing van dit besluit opmerkelijk, zo vlak voor de Statenverkiezingen. In verkiezingstijd worden sommige zaken vloeibaarder dan normaal. Dat is nu misschien ook wel het geval. Durf nu maar eens je rug recht te houden als partij en nee te zeggen. In hoeverre is deze belofte van de Tweede Kamer dan niet gewoon een verkiezingsworst voor de Groningers?

Wat het CDA betreft is daar geen sprake van en is dit écht goed nieuws voor de Groningers. 'Of de verkiezingen daar nou aan bijdragen of niet, dat maakt mij niks uit', zegt Kamerlid Agnes Mulder van de christendemocraten. 'Ik ben blij dat dit voorstel er nu ligt.'

Hoe dit hoofdstuk zal eindigen valt dus nog niet te zeggen. Wordt vervolgd zeggen we dan zoals zo vaak. In ieder geval zijn er nu beloften gedaan waar we onze volksvertegenwoordigers aan kunnen houden. En misschien dat het de Tweede Kamer met dit voorstel in de hand daadwerkelijk lukt om de druk op te voeren bij minister Wiebes en de lokale en regionale overheden om de zaken in het aardbevingsdossier nu eens echt snel en goed te regelen. Maar, zoals we ook al zo vaak hebben moeten zeggen: eerst zien, dan geloven...

