Dat wordt hen verweten door de Noorse miljardair Kirsten Andresen, die het toppaard Handsome O. in 2015 voor drie ton van de Groningers kocht. Volgens getuigen zou het paard een ongelukje bij zijn nieuwe stal hebben gehad.

'Er zat iets niet goed'

'We zijn altijd goed van vertrouwen geweest, maar toen mijn man belde met Andresen om te vragen hoe het met Handsome O. ging, kreeg hij al gauw door dat er iets niet goed zat', zegt Maria.

Toen het paard in Noorwegen werd afgeleverd, zat het allemaal nog goed. 'Maar later reclameerde Andresen dat het paard het hele oog dicht had zitten, dat-ie zowel voor als achter kreupel was en een beschadigde nek had', weet Jan zich nog te herinneren.

Hoofdstuk afgesloten

Nu de rechter Jan en Maria in het gelijk heeft gesteld, kunnen de paardenhandelaren een vervelend hoofdstuk afsluiten.

'Vier jaar procederen drukt als een last op je. Wij hebben Handsome O. net aan de verkeerde verkocht. Eigenlijk belachelijk dat ze er een rechtszaak van heeft gemaakt', vindt Jan.

Nieuwe aanwinst

Maar inmiddels kan er weer hoopvol vooruit worden gekeken naar de toekomst. En toeval of niet; het stel mag vandaag een nieuwe aanwinst in de stal begroeten. 'Het eerste veulentje van dit jaar is net geboren, dus we zijn extra blij', zegt Maria opgetogen.

