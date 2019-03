Groninger korfbalgoeroe loodst Macau naar WK

De 61-jarige Atte van Haastrecht uit Jipsingboertange wordt op handen gedragen in het Chinese Macau. Mede dankzij zijn inspanningen plaatste de nationale korfbalploeg zich voor het WK in Zuid-Afrika.

Een nieuw avontuur voor Van Haastrecht, die eerder ook al bondscoach was van Zweden en Armenië.

Oorsprong

Hoe komt Macau in hemelsnaam uit bij een korfbalcoach uit Jipsingboertange? Het antwoord op die vraag vindt z'n oorsprong bij de korfbalvereniging van Van Haastrecht, Stadskanaal '74.

'Zij organiseren dit jaar voor de negende keer een internationaal korfbaltoernooi. Inmiddels doen er elk jaar zo'n tien tot twaalf ploegen mee uit vier werelddelen. In 2015 schreef, tot mijn eigen verbazing, ook Macau zich voor het toernooi in', vertelt Van Haastrecht.

Goede contacten

Macau benaderde Van Haastrecht en zijn zoon destijds om hen te trainen en te coachen, voorafgaand aan het toernooi. Dat gebeurde en het zorgde voor goede contacten. Ondertussen wist Macau zich in 2018 op miraculeuze wijze voor het Aziatische kampioenschap te plaatsen.

'Toen Macau zich voorbereidde op dat kampioenschap, benaderden ze mij of ik hen wilde helpen. En dat heb ik toegezegd.'

Besmet met korfbal

Omdat de docent maatschappijleer niet fulltime meer werkt, kan hij het goed combineren met zijn korfbalverplichtingen.

'Het is een sport waarmee je besmet raakt als je er eenmaal mee begint. In Macau komen we vooral samen in schoolvakanties, zodat ik erbij kan zijn. Verder verloopt er veel contact via digitale media.'

Voorbereiding op WK

Eind april vertrekt Van Haastrecht weer voor ruim een week naar Macau om de ploeg te trainen en spelers te selecteren voor het WK. 'En eind juli ga ik er wederom heen, dan gaan we elke dag trainen. Vervolgens reis ik samen met de ploeg af naar Zuid-Afrika voor het WK.'