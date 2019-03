Donar en Oostende komen gelijkspel overeen; duel in balans voor return

De return is volgende week woensdag 13 maart in België, aanvang 19.00 uur. Teddy Gipson zorgde met een score en benutte bonus vrije worp voor een gelijke stand in het slot van de wedstrijd. De eindstand was terecht want beide ploegen waren volledig in balans.

Prima begin

De Groningers kwamen uitstekend uit de startblokken, stonden in het eerste kwart met 13-4 voor maar dit verschil was na het einde van de eerste tien minuten geslonken tot drie punten: 20-17.

Evenwicht

Oostende sloop steeds dichterbij en nam in het tweede kwart ook even de leiding. Verder liet de ploeg van coach Erik Braal het niet komen en dankzij onder andere overtuigende scores van Sean Cunningham kwam de thuisploeg terug. Bij rust waren beide ploegen met een 35-35 tussenstand in evenwicht.

Fanatiek spel

Na de onderbreking bleef het stuivertje wisselen. Jeter en Sitton zorgden er met fanatiek spel dat het publiek in MartiniPlaza er nog eens extra achter ging staan en dit resulteerde in een 53-50 tussenstand na dertig minuten.

Geen duimbreed

In het laatste kwart gaven beide ploegen elkaar nauwelijk een duimbreed toe. Met nog vier minuten op de klok was het 58-58. Net toen Oostende de beslissing leek te forceren stond Teddy Gipson op. Topscorer aan de kant van Donar was Gipson met dertien punten, Cunningham was goed voor elf punten.

