SodM naar Hoogezand om technische vragen te beantwoorden

'Er leven veel vragen over het HRA-model en het mijnraadadvies. We willen inwoners de gelegenheid geven vragen te stellen aan de experts', zegt Woortman.

'Veel onduidelijk'

Eerder vond een soortgelijke avond plaats in Delfzijl. Daar bleef echter, ook na het stellen van allerlei vragen, nog vrij veel onduidelijk.



'Dat risico loop je', zegt Woortman. Maar ik vind dat het onze plicht is zo'n gelegenheid te bieden. We merken dat er veel dusdanig technische vragen zijn die wij tijdens de versterkingsavonden niet allemaal kunnen beantwoorden.'

Iedereen uitgenodigd

Om op de avond langs te komen hoeven inwoners niet per se een versterkingsbrief op zak te hebben. 'Wat mij betreft zijn alle geïnteresserden welkom op de avond', zegt Woortman over de bijeenkomst die in theater het Kielzog wordt gehouden.

Volle zaal?

Maar dat niet alle 60.000 inwoners van Midden-Groningen in dat theater zullen passen, realiseert Woortman zich ook.

'Ik hoop dat het zich een beetje reguleert, we gaan nog kijken hoe we dat goed kunnen organiseren. Het is zeker in eerste instantie bedoeld voor de mensen die we hebben uitgenodigd voor de versterkingsavonden. Maar als er plek is, is iedereen welkom.'

