Burgemeester Den Oudsten: 'Van mij mag de parlementaire enquête morgen beginnen'

Wat burgemeester Peter de Oudsten van de gemeente Groningen betreft start de parlementaire enquête over de gaswinning zo snel mogelijk.

Besluiten al genomen

Volgens hem hoeft het onderzoek de schadeafhandeling en de versterking niet in de weg te zitten.

'Voor de versterking zijn bijvoorbeeld al veel besluiten genomen of in de maak. Daar hoeft het parlement niet veel meer aan te doen', zegt Den Oudsten.

Geen politieke wil

Volgens de burgemeester ontbreekt het vooral aan 'politieke wil' om haast te maken met het parlementaire verhoor. 'Er zitten nu partijen die weinig belang hebben om de enquête sneller uit te voeren.'



Er heerst bij de mensen een stuk onverwerkt verleden dat het herstel van vertrouwen in de toekomst in de weg staat Peter den Oudsten - Burgemeester Groningen

Ergernis

Den Oudsten pleit al vanaf het begin van zijn burgemeesterschap in Groningen voor een parlementaire enquête. 'Tot ergernis van velen', zegt hij. 'Maar er heerst bij de mensen een stuk onverwerkt verleden dat het herstel van vertrouwen in de toekomst in de weg staat.'

Belangrijk instrument

In het verleden hebben parlementaire enquêtes volgens Den Oudsten al vaak bewezen dat het een belangrijk instrument is om ware gebeurtenissen boven tafel te krijgen.

'En dat is hard nodig. Wat mij betreft beginnen ze hier morgen al mee.'

Lees ook:

- Tweede Kamer unaniem voor parlementaire enquête gaswinning

- Analyse: Parlementaire enquête als verkiezingsworst?