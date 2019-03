Slechts tiental aanwezigen toont interesse in versterkingsavond Hoogezand

160 bewoners van Hoogezand en Sappemeer kregen de afgelopen tijd een versterkingsbrief in de brievenbus. Allemaal werden ze uitgenodigd voor een versterkingsavond, maar slechts een fractie van hen kwam opdraven.

Op de versterkingsavonden geven de gemeente Midden-Groningen en een afgevaardigde van de Nationaal Coördinator Groningen uitleg over de versterkingsoperatie.

Voor wethouder Anja Woortman (PvdA) was het met een tiental geïnteresseerden dan ook een rustige avond.

Huurwoningen

'Ik denk dat de opkomst zo laag is omdat het hier veel om corporatiewoningen van woningbouwverenigingen Lefier gaat', zegt ze. 'Huurders denken dan misschien toch: Lefier is de eigenaar, die regelt het wel. Misschien zit het daar in, maar zeker weten doe ik het niet.'

Wisselwoning

Bewoonster Annie Heuving woont in één van de flats die een licht verhoogd risicoprofiel hebben. Ze maakt zich vooral zorgen over de vraag waar zij terechtkomt, mocht haar woning worden versterkt.

'Er werd wel de toezegging gedaan dat er bij versterking wisselwoningen komen. Maar dan moet men wel heel veel woningen bouwen', lacht ze.

Geen vertrouwen

Vertrouwen heeft Heuving in ieder geval niet in de hele operatie. 'Nee, beslist niet. Omdat je al zo veel hoort over wat er gemaakt moet worden, en wat niet gemaakt wordt. Alles wordt op de lange baan geschoven, je komt er niet verder mee.'

Inspectie niet voor de zomer

De lange baan lijkt ook in Hoogezand en Sappemeer van toepassing. De inspectie van de huizen in de twee plaatsen vindt namelijk niet voor de zomer plaats, weet ook Lucy Goslinga, gebiedsmanager van de Nationaal Coördinator Groningen.

En hoewel er dus nog even gewacht moet worden, maakt Heuving zich voorlopig niet veel zorgen. 'Ik heb wel schade, tussen de slaapkamers. Maar toch, ik slaap er goed om. Dat is het probleem niet.'

Lees ook:

- Midden-Groningen begint met kopzorgen aan versterking