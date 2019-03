Fieler: 'Ik werd geweldig onthaald door de fans'

Chase Fieler kwam met Oostende terug in Groningen. Hij pakte als speler van Donar vier prijzen en was nu voor het eerst weer terug in MartiniPlaza.

'Het publiek was geweldig, ze volgen je zelfs als je naar een andere club gaat. De ontvangst die ik kreeg was meer dan ik me ooit had voor kunnen stellen.'

Genoten

Fieler had enorm genoten van zijn tijd in Groningen. 'Ik heb vorig jaar nog met Jason Dourisseau afgesproken. Verder was het mooi om oud-teamgenoten te spreken en het publiek weer te zien. Zelf speelde ik vandaag niet zo goed en ik miste het laatste schot. Eerst hebben wij nu nog een belangrijke bekerwedstrijd en dan de return in België. Ik kijk ernaar uit', besluit Fieler.

Goed gedaan

Donar-coach Erik Braal vond dat zijn ploeg het goed had gedaan tegen de kampioen van België, maar denkt dat het nog beter kan. 'We komen best van ver, spelen dan tegen een team dat bijna verder kwam in de Champions League. Al met al was dit prima.'

Hectische slotfase

De slotfase was hectisch met de score en benutte vrije worp van Gipson en daarna nog kort balbezit voor Oostende. 'Ik denk niet dat Fieler dat laatste schot miste, maar Gipson goed blokte. De fans hebben Chase Fieler trouwens geweldig onthaald. Daar ben ik heel trots op', aldus Braal.

