Onafhankelijk onderzoek naar seksueel misbruik bij Jehovah's Getuigen gestart

Het onafhankelijk onderzoek naar seksueel misbruik bij de Jehovah's Getuigen is dinsdag begonnen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht.

De onderzoekers hebben een vragenlijst opgesteld waarmee ervaringen met seksueel misbruik binnen de Nederlandse Jehova's Getuigen gemeenschap doorgegeven kunnen worden.

Reclaimed Voices

Het onderzoek was een langgekoesterde wens van stichting Reclaimed Voices, die de slachtoffers van misbruik door Jehovah's Getuigen behartigt. Groninger Frank Huiting is een van de oprichters van de stichting. Hij werd in zijn jeugd zelf misbruikt door een lid van de geloofsgemeenschap.

Invloed op slachtoffers

Doel van het onderzoek is om helder te krijgen hoe de geloofsgemeenschap omgaat met misbruik in eigen kring, en wat voor invloed dat heeft op de bereidheid van slachtoffers om aangifte te doen.

De Tweede Kamer had voor de zomer aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek, naar aanleiding van onthullingen over seksueel misbruik.

Resultaten dit najaar

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) vroeg de Jehovah's in eerste instantie zelf een onafhankelijk onderzoek in te laten stellen, maar daar voelde de gemeenschap niets voor.

De onderzoekers willen met betrokkenen praten, waaronder het bestuur van de Jehovah's getuigen, schrijft Dekker maandag aan de Tweede Kamer. De universiteit hoopt het onderzoek in het najaar af te hebben.

