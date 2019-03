Lopend Vuur: De muziek van Michael Jackson moet niet meer gedraaid worden

Michael Jackson in 1992, in de Rotterdamse Kuip (Foto: ANP)

Het imago van de King of Pop, Michael Jackson, heeft een flinke knauw gekregen. In de documentaire Leaving Neverland vertellen twee mannen hoe ze als kind misbruikt werden door Michael Jackson.

Het gaat om Wade Robson en James Safechuck die eerder altijd hebben ontkend dat er iets was gebeurd. In de film vertellen ze na jaren toch hun verhaal.

Twee kampen

De documentaire werd deze week vertoond op de Amerikaanse tv. Het zorgde voor twee kampen: mensen die Michael Jackson veroordelen en mensen die de popster verdedigen. Leaving Neverland is vrijdag op de Nederlandse tv te zien.

De Noord-Hollandse zender NH Radio besloot de muziek van Michael Jackson voorlopig niet meer te draaien, als eerste in Nederland. Een besluit waar ook kritiek op kwam, want Jackson is niet veroordeeld en kan zich ook niet meer verdedigen.

Een lastige discussie, die we graag met je voeren.

